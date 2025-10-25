قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس: العائلة المقدسة اختارت الهروب إلى مصر لأنها أرض السلام
فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في تحديد أماكن رفات الإسرائيليين
روبيو يغادر تل أبيب إلى الدوحة لحضور اجتماع ترامب مع أمير قطر
أمام الرئيس السيسي .. الدحيح يقدم فقرة عن عبقرية الجيش المصري في تحطيم خط بارليف
وسيم السيسي: مصر دولة سلام .. مجدي يعقوب: القيادة السياسية تعلى قيم الإنسانية والعلم والمحبة
بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية وطن السلام
دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟
حدود مقدسة ومحرمة على العدو.. حراس الشرق والغرب والجنوب والشمال درع أمان مصر
العد التنازلي لـ شهر رمضان 2026.. كم يومًا تفصلنا عن الشهر المبارك؟
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
إسعاد يونس للرئيس السيسي: بالنيابة عن 100 مليون مصري أشكرك إنك حافظت على السلام
تحقيقات وملفات

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. شقق وإيجار شهري.. دعم غير مسبوق لـ عم غريب

صفع مسن السويس
صفع مسن السويس
ياسمين القصاص

شهدت محافظة السويس حادثة مؤلمة أثارت غضبا واسعا بين المواطنين، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تعدي أحد الأشخاص على رجل مسن وصفعه أمام ابنته والجيران، في مشهد اعتبره كثيرون انتهاكا صريحا للكرامة الإنسانية.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم في الواقعة، بعد أن تمكنت من تحديد هويته عقب تداول الفيديو على نطاق واسع. وتبين أن الحادث وقع في منطقة السيد هاشم بمحافظة السويس، حيث تم استدعاء المتهم واستكمال التحقيقات معه تحت إشراف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة بالسويس 

وفي هذا الصدد، قامت رحمة غريب، ابنة المسن غريب مبارك، بنشر مقطعين.. 

 - الأول يظهر لحظة الاعتداء على والدها وصفعه أمام المارة.

 - الثاني يوثق محاولة شقيق مالك العقار منعه من دخول شقته المستأجرة، رغم حالته الصحية الحرجة، إذ يعاني من أمراض مزمنة كالسكري والضغط ويخضع لجلسات غسيل كلوي، إضافة إلى إصابته بنوبات صرع متكررة.

وأوضحت رحمة- خلال تصريحات لها، أن الخلاف بدأ حينما استدعاهم صاحب العقار عاصم غريب لعرض مقطع فيديو يظهر شخصا مجهول الملامح يسرق بعض محتويات شقته، مدعيا أن نجل المسن هو الفاعل، وعندما حاولت الأسرة الدفاع عن نفسها، تطور الخلاف إلى اعتداء جسدي، ما اضطرهم إلى مغادرة المنزل خوفا من تكرار العنف.

وتابعت: "في يوم الجمعة، حينما عادت الأسرة لاستلام بعض متعلقاتها الشخصية، فوجئوا  بصاحب العقار وشقيقه يعتديان على والدها أمام الأهالي، وهي الواقعة التي وثقتها الكاميرا وأشعلت الرأي العام".

من جانبها، نفت فاطمة عزوز، زوجة المتهم  عاصم غريب، صحة ما تم تداوله عن الواقعة، مؤكدة أن ما حدث كان نتيجة خلافات سابقة بين العائلتين، وقالت إن المسن وأسرته اعتدوا على زوجها قبل يوم من الحادث، واتهموا نجلها بالسرقة دون دليل، مشيرة إلى أن ابن المسن  يتعاطى مواد مخدرة، حسب زعمها – وهو ما أثار خوفهم على أولادهم.

وأضافت أنهم حرروا محضرا ضد الأسرة يتهمون فيه نجل المسن بالسرقة، وأنه تم الاتفاق لاحقا على مغادرتهم الشقة مقابل التنازل عن المحضر، قبل أن تعود  رحمةلتصوير الواقعة يوم الاعتداء، قائلة: "البنت كانت مجهزة الكاميرا قبل ما زوجي يقرب من والدها"، على حد قولها.

تحرك أمني سريع

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية أن أجهزة الأمن في السويس فتحت تحقيقا عاجلا في الحادثة، وتمكنت من ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت الوزارة في بيانها الرسمي أنها لن تتهاون مع أي واقعة مشابهة تمس كرامة المواطنين، مشيدة بتعاون المواطنين وسرعة تداول المقطع، ما ساعد في الوصول إلى الجاني في وقت وجيز.

كما بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في دراسة حالة الرجل المسن وأسرته لتقديم الدعم اللازم لهم، سواء من الناحية الصحية أو المعيشية.

التبرعات تنهال على عم غريب

في بادرة إنسانية لاقت تقديرا واسعا، أعلن أحد فاعلي الخير عن توفير شقة إيجار للمسن غريب مبارك، المعروف إعلاميا بـ"مسن السويس"، في واحدة من أرقى مناطق المدينة، مؤكدا أنه سيتكفل بدفع إيجارها مدى حياة الحاج غريب وزوجته، تقديرا لما مر به من معاناة وتعاطفا مع حالته الصحية والإنسانية.

كما قرر النائب أحمد خشانة، عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب مستقبل وطن بالسويس،  توفير شقه إيجار لـ عم غريب وذلك بعد تعرضه للضرب على يد أحد الملاك الذي حاول طرده من شقته.

وقال النائب إنه سيوفر الوحدة في أحسن منطقه وعلي نفقته الخاصه فوراً وملزم بإيجارها مدي حياته وحياه زوجته.

من جانبه، طمأن الحاج غريب الجميع على حالته الصحية، موضحا أنه بحالة جيدة الآن بعد تناوله الأدوية اللازمة وعودته إلى منزله استعدادا لتلقي جلسة الغسيل الكلوي المعتادة، كما عبر عن امتنانه العميق لكل من وقف بجانبه وسانده ودافع عنه، موجها كلمات شكر مليئة بالمحبة والتقدير لكل من ساهم في استرداد حقوقه أو أبدى تعاطفا معه.

وفي السياق نفسه، أعربت أسرة المسن عن استنكارها الشديد لما تعرض له من اعتداء على يد صاحب المنزل، وذلك في أول تعليق لهم بعد صرفه من النيابة العامة فجر اليوم.

وأكد أفراد الأسرة أنهم لم يتخيلوا يوما أن يعامل الحاج غريب بهذه الطريقة المهينة، خاصة وأنه يعرف بسيرته الطيبة وأخلاقه الرفيعة، مشيرين إلى أنه لم يؤذي أحدا طوال أكثر من ثلاثين عاما قضاها بين جيرانه ومعارفه في محبة واحترام متبادل.

 

وسوف نرصد لكم ردود أفعال الناس على واقعة التعدي على رجل مسن بالسويس كانت متنوعة، حيث تضمنت ردود استياء واسعة النطاق من المواطنين والمتابعين، والتي جاءت كالتالي: 

 - استياء: العديد من المواطنين استياء من التعدي على المسن، حيث اعتبروه إهانة لكرامتهم.

 - التعاطف: بعض المواطنين تضمن تعاطفهم مع المسن، حيث اعتبروه شخصا عجوزا يستحق رعاية خاصة.

 - التحذير: هناك تذكير بضرورة التعامل مع كبار السن بإنسانية ورِفق، خاصة وأن مثل هذه الوقائع تثير قلقا واسعا في المجتمع المصري.

 - التحقيق: الأجهزة الأمنية بدأت فحص ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 - الدعم: وزارة التضامن الاجتماعي بدأت إجراءات بحث حالة المسن لتقديم الدعم اللازم.

