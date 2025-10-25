معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

بدأت النيابة العامة في كرموز بالاسكندرية تحقيقات موسعة في واقعة اعتداء شاب على شقيقته وإحداث إصابتها بجرح قطــعي في أذنها.

عامل يقطع إذن شقيقته بالإسكندرية بسبب إعداد الطعام

وقد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على شاب، بعدما تعديه على شقيقته وقطع جزءًا من أذنها، إثر مشادة كلامية بينهما داخل منزل الأسرة بدائرة قسم شرطة كرموز.

"الغدا فين؟".. سؤال يتسبب في الواقعة

التحريات الأولية أن المتهم عاد إلى المنزل، وسأل شقيقته عما إذا كانت أعدت الطعام، فأخبرته بأنها لم تطه شيئًا ذلك اليوم، فاستشاط غضبًا واعتدى عليها بالضرب، وشدّ حلقها من أذنها، ما تسبب في إصابتها بجرح قطعي ونزيف.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم معتاد التعدي بالضرب على شقيقاته، وتم ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم، بينما نُقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وباشرت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة تحريات المباحث.