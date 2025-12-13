قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إقليم كردستان يستعد لإرسال 120 مليار دينار إلى بغداد لتمويل الرواتب

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت وزارة المالية في إقليم كردستان العراقي، اليوم السبت، أنها اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لإيداع مبلغ 120 مليار دينار من الإيرادات المحلية في حساب وزارة المالية العراقية خلال 24 ساعة، فور صدور قرار صرف الرواتب من بغداد.

رواتب شهر أكتوبر

وأكد مصدر في وزارة المالية بالإقليم في تصريح صحفي، أن “عملية تدقيق قوائم رواتب شهر أكتوبر قد انتهت، والتي كانت حكومة الإقليم قد أرسلتها إلى بغداد في 25 نوفمبر الماضي، ولم يتبق سوى توقيع وزيرة المالية العراقية طيف سامي على أمر الصرف وتوجيهه إلى دائرة المحاسبة”.

 وأشار المصدر إلى أن “رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر أكتوبر لم توزّع حتى الآن بسبب عدم إرسال وزارة المالية العراقية للأموال”، مبيناً أن “الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد ينص على شرطين لصرف الرواتب، هما تسليم النفط وإرسال 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية شهرياً إلى بغداد”.

