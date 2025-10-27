قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للعام الثاني.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض يوم مصر بالأكاديمية العسكرية
الاسكندرية: العقار المنهار جزئيا صادر له قرارين بهدم جزئي وترميم
وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار
مجلس الشباب العربي يناقش تعزيز الحوار المشترك حول قضايا النشء.. غدا
حتى 11 دورًا.. المستندات المطلوبة لتراخيص تعلية وتعديل المباني
جيش الإحتلال يتهم يونيفيل بإسقاط مسيرة في جنوب لبنان
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أبرزها ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
خالد يوسف

يشهد اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 عددًا من المواجهات الكروية القوية في مختلف الدوريات والبطولات العربية والعالمية، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى مباريات الدوري الإسباني وكأس خادم الحرمين الشريفين والدوري المصري، إلى جانب مواجهات في الدوري الكويتي والدوري العراقي، وتبقى مواجهة ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد ولقاء الأهلي السعودي ضد الباطن هما الحدثان الأبرز في أجندة اليوم الكروي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

يخوض فريق ريال بيتيس مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني (الليجا)، في مباراة ينتظرها عشاق الكرة الأوروبية لما تحمله من إثارة وندية.

ـ ريال بيتيس × أتلتيكو مدريد ـ الساعة 11 مساءً ـ على قناة beIN Sports HD 3.

ريال بيتيس واتليتكو مدريد

وتعد هذه المباراة من أبرز مواجهات اليوم، حيث يسعى أتلتيكو مدريد لمواصلة الزحف نحو المراكز الأولى، بينما يأمل ريال بيتيس في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه وبين جماهيره.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

تُقام اليوم مواجهتان في الدوري المصري الممتاز ضمن منافسات الجولة الجديدة من البطولة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق انتصار يعزز موقفه في جدول الترتيب.

ـ سموحة × الجونة ـ الساعة 5 مساءً ـ على قناة OnTime Sports 1.

سموحة والجونة

ـ الاتحاد السكندري × وادي دجلة ـ الساعة 8 مساءً ـ على قناة OnTime Sports 1.

وتحظى مباريات الدوري المصري بمتابعة جماهيرية واسعة، خاصة في ظل المنافسة القوية هذا الموسم بين الأندية على المربع الذهبي.

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم

تشهد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في السعودية أربع مباريات مرتقبة ضمن دور الـ32، حيث يسعى كبار الأندية لتجنب المفاجآت ومواصلة المشوار نحو اللقب.

ـ الفتح × الرياض ـ الساعة 5:30 مساءً ـ عبر قناة Thmanya HD 1.

ـ الخليج × التعاون ـ الساعة 5:35 مساءً ـ عبر قناة Thmanya HD 2.

الباطن وأهلي جدة

ـ الخلود × النجمة ـ الساعة 6 مساءً ـ عبر قناة Thmanya HD 3.

ـ الباطن × أهلي جدة ـ الساعة 9 مساءً ـ عبر قناة Thmanya HD 1.

وتعد مواجهة الأهلي ضد الباطن من أبرز لقاءات البطولة، حيث يسعى أهلي جدة لمواصلة عروضه القوية ومواصلة مشوار الدفاع عن لقبه.

مواعيد مباريات الدوري الكويتي اليوم

تستمر منافسات الدوري الكويتي الممتاز بمواجهة قوية تجمع بين السالمية والقادسية، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الكويتي، حيث يأمل الفريقان في حصد نقاط المباراة كاملة لتحسين موقعيهما في جدول الترتيب، ويسعى اللاعب المصري محمود كهربا للخروج من دوامة الهزائم المتتالية مع فريق القادسية.

السالمية والقادسية

ـ السالمية × القادسية ـ الساعة 6:45 مساءً ـ قناة الرياضية الكويتية.

مواعيد مباريات الدوري العراقي اليوم

تُقام اليوم أيضًا مواجهتان في الدوري العراقي الممتاز ضمن منافسات الجولة الحالية من المسابقة، أهمها بالنسبة للمصريين عندما يحل فريق الزوراء بقيادة عماد النحاس المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضيفاً على القاسم.

ـ نفط ميسان × الكرخ ـ الساعة 6 مساءً عبر قناة الرياضية العراقية.

عماد النحاس مدرب الزوراء

ـ القاسم × الزوراء ـ الساعة 8:30 مساءً ـ عبر قناة الرياضية العراقية.

وتحظى مباريات الزوراء دائمًا بمتابعة كبيرة داخل العراق وخارجه لما يمتلكه النادي من تاريخ عريق وجماهيرية واسعة.

ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد مباريات اليوم الإثنين المواجهات الكروية عشاق الساحرة المستديرة مباريات الدوري الإسباني كأس خادم الحرمين الشريفين الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

المتحف المصري الكبير

متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

ترشيحاتنا

المتحف الكبير

مكتبة الإسكندرية: افتتاح المتحف الكبير حدث القرن على المستويين الثقافي والحضاري

المتحف المصري

نشاط دؤوب بمختلف القطاعات.. الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير

بدر عبد العاطي

مصر وفرنسا واليونان والسعودية والأردن تؤكد ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة في السودان

بالصور

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد