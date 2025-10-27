أبرزها ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 عددًا من المواجهات الكروية القوية في مختلف الدوريات والبطولات العربية والعالمية، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى مباريات الدوري الإسباني وكأس خادم الحرمين الشريفين والدوري المصري، إلى جانب مواجهات في الدوري الكويتي والدوري العراقي، وتبقى مواجهة ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد ولقاء الأهلي السعودي ضد الباطن هما الحدثان الأبرز في أجندة اليوم الكروي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

يخوض فريق ريال بيتيس مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني (الليجا)، في مباراة ينتظرها عشاق الكرة الأوروبية لما تحمله من إثارة وندية.

ـ ريال بيتيس × أتلتيكو مدريد ـ الساعة 11 مساءً ـ على قناة beIN Sports HD 3.

ريال بيتيس واتليتكو مدريد

وتعد هذه المباراة من أبرز مواجهات اليوم، حيث يسعى أتلتيكو مدريد لمواصلة الزحف نحو المراكز الأولى، بينما يأمل ريال بيتيس في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه وبين جماهيره.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

تُقام اليوم مواجهتان في الدوري المصري الممتاز ضمن منافسات الجولة الجديدة من البطولة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق انتصار يعزز موقفه في جدول الترتيب.

ـ سموحة × الجونة ـ الساعة 5 مساءً ـ على قناة OnTime Sports 1.

سموحة والجونة

ـ الاتحاد السكندري × وادي دجلة ـ الساعة 8 مساءً ـ على قناة OnTime Sports 1.

وتحظى مباريات الدوري المصري بمتابعة جماهيرية واسعة، خاصة في ظل المنافسة القوية هذا الموسم بين الأندية على المربع الذهبي.

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم

تشهد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في السعودية أربع مباريات مرتقبة ضمن دور الـ32، حيث يسعى كبار الأندية لتجنب المفاجآت ومواصلة المشوار نحو اللقب.

ـ الفتح × الرياض ـ الساعة 5:30 مساءً ـ عبر قناة Thmanya HD 1.

ـ الخليج × التعاون ـ الساعة 5:35 مساءً ـ عبر قناة Thmanya HD 2.

الباطن وأهلي جدة

ـ الخلود × النجمة ـ الساعة 6 مساءً ـ عبر قناة Thmanya HD 3.

ـ الباطن × أهلي جدة ـ الساعة 9 مساءً ـ عبر قناة Thmanya HD 1.

وتعد مواجهة الأهلي ضد الباطن من أبرز لقاءات البطولة، حيث يسعى أهلي جدة لمواصلة عروضه القوية ومواصلة مشوار الدفاع عن لقبه.

مواعيد مباريات الدوري الكويتي اليوم

تستمر منافسات الدوري الكويتي الممتاز بمواجهة قوية تجمع بين السالمية والقادسية، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الكويتي، حيث يأمل الفريقان في حصد نقاط المباراة كاملة لتحسين موقعيهما في جدول الترتيب، ويسعى اللاعب المصري محمود كهربا للخروج من دوامة الهزائم المتتالية مع فريق القادسية.

السالمية والقادسية

ـ السالمية × القادسية ـ الساعة 6:45 مساءً ـ قناة الرياضية الكويتية.

مواعيد مباريات الدوري العراقي اليوم

تُقام اليوم أيضًا مواجهتان في الدوري العراقي الممتاز ضمن منافسات الجولة الحالية من المسابقة، أهمها بالنسبة للمصريين عندما يحل فريق الزوراء بقيادة عماد النحاس المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضيفاً على القاسم.

ـ نفط ميسان × الكرخ ـ الساعة 6 مساءً عبر قناة الرياضية العراقية.

عماد النحاس مدرب الزوراء

ـ القاسم × الزوراء ـ الساعة 8:30 مساءً ـ عبر قناة الرياضية العراقية.

وتحظى مباريات الزوراء دائمًا بمتابعة كبيرة داخل العراق وخارجه لما يمتلكه النادي من تاريخ عريق وجماهيرية واسعة.