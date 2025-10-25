قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
سوريا.. القبض على 3 مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل جامعة دمشق
أردوغان: تركيا يجب أن تكون جزءا من الحل لجميع الحروب من غزة إلى روسيا
كامالا هاريس : ترامب طاغية وربما أترشح للرئاسة مرة أخرى
لأول مرة منذ عامين ..فرحة أطفال في غزة بعد رؤيتهم دجاجة.. فيديو
غدا..مؤتمر جماهيري للجبهة الوطنية بالبحيرة لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب
رحلة فلكية توثق مشهد نادرا في سماء صحراء رزين | ماذا حدث؟
ما هو Atlas؟.. متصفح ذكي من OpenAI سيغير طريقة تصفح الإنترنت
البابا لاون: لنجعل القرب من المسيح نارا تشعل الرسالة وتبني السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الشناوي أبرز الغيابات.. موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي والقنوات الناقلة

الأهلي وإيجل نوار البوروندي
الأهلي وإيجل نوار البوروندي
خالد يوسف

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة حاسمة ضد إيجل نوار البورندي، التي تقام بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حيث يستضيف استاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي ضد إيجل نوار، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بموسم 2025-2026.

الأهلي ينهي استعداداته للقاء إيجل نوار البوروندي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحضيراته لمباراة إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى المارد الأحمر لتأمين تأهله إلى دور المجموعات.

وتأمل الجماهير الحمراء في أن يقدم الفريق أداءً قويًا يؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب الإفريقي، الذي يسعى الأهلي لاستعادته وتحقيق النجمة الثالثة عشرة في تاريخه.

ويكفي الأهلي التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل رسميًا إلى دور المجموعات، إلا أن الفريق يسعى لتقديم عرض قوي ونتيجة مطمئنة لجماهيره، خصوصًا أن اللقاء يُقام على أرضه ووسط حضور جماهيري متوقع.

توروب يشدد على ضرورة حسم المباراة مبكرا

أكدت مصادر داخل الأهلي، أن المدير الفني توروب شدد على لاعبيه بضرورة الدخول في أجواء المباراة منذ اللحظة الأولى، وعدم منح الفريق البوروندي أي فرصة للمفاجأة.

وأشار المدير الفني الجديد، إلى أن الصعود من القاهرة سيكون بمثابة خطوة معنوية مهمة نحو استعادة الهيمنة الإفريقية، حيث يأمل توروب في مواصلة الانتصارات وبناء توليفة فنية متجانسة تمنح الفريق شخصية قوية في المنافسات المحلية والقارية، خصوصًا بعد مرحلة من التذبذب في الأداء تحت قيادة المدرب السابق خوسيه ريبيرو، الذي رحل ليقود الفريق بعده مؤقتًا عماد النحاس قبل التعاقد مع المدرب الدنماركي رسميًا.

الغيابات تضرب الأهلي قبل لقاء بطل بورندي

يغيب محمد الشناوي قائد الأهلي وحارس مرماه، عن قائمة مباراة إيجل نوار البوروندي ضمن منافسات دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وكشف وليد صلاح الدين، عن سبب غياب الشناوي عن قائمة الأهلي، بسبب شعوره بإجهاد خفيف في العضلة الضامة، إضافة الى تعرضه لنزلة برد، وهو ما دفع الجهاز الطبي لتوصية المدير الفني بعدم المجازفة به حفاظًا على سلامته، وبناء عليه رفض المدرب يس توروب المغامرة به، وقرر إراحته للمباريات المقبلة.

وقرر توروب استبعاد الشناوي من قائمة المباراة، مفضلاً إراحته بشكل كامل، على أن يتولى مصطفى شوبير حراسة المرمى في اللقاء المرتقب.

ويستمر غياب المدافع المغربي أشرف داري، ولاعبي الوسط حسين الشحات، إمام عاشور وكريم فؤاد، والمهاجم محمد شريف للإصابة.

موعد مباراة الأهلي و إيجل نوار

يلتقي الأهلي أمام إيجل نوار بمباراة العودة، اليوم السبت 25 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أعلنت قناة أون سبورت 1، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، عن نقل المباراة بشكل مباشر، لتتيح الفرصة أمام جماهير الأهلي لمتابعة اللقاء دون الحاجة للاشتراك في القنوات المشفرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد حصول القناة على حقوق بث مباريات الأهلي في الدور التمهيدي من البطولة القارية، في إطار دعمها للأندية المصرية المشاركة في المنافسات الإفريقية.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إيجل نوار

ـ حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

ـ خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد شكري.

ـ وسط الملعب: محمد على بن رمضان - أليو ديانج - محمود حسن تريزيجيه.

ـ خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - جراديشار.

استعدادات أمنية للمباراة

أنهى رجال الأمن، استعداداتهم لتأمين مباراة النادي الأهلي وفريق إيجل نوار البوروندي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الاستعدادات الأمنية للأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، تكثيف التواجد في محيط الاستاد والمداخل الرئيسية، حيث تم تشكيل فرق متخصصة لتفتيش الجماهير ومنع إدخال الممنوعات، وعلى رأسها الألعاب النارية والشماريخ، لضمان سلامة المشجعين واللاعبين.

وتتولى هذه الفرق، تأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي سيدير المباراة، مع التركيز على سرعة التنقل وحماية الشخصيات المهمة داخل الملعب، مع التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية لضمان تنظيم حركة الجمهور من البوابات وحتى مدرجات الاستاد، مع نشر عناصر مدربة للتعامل مع أي طارئ محتمل.

الشناوي أبرز الغيابات مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي الأهلي وإيجل نوار النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

الذهب

أسعار أعيرة الذهب اليوم في مصر السبت 25-10-2025

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

أبو ريدة يستقبل وزير الرياضة ويبحثان دعم خطط وبرامج تطوير كرة القدم

الدماطي

الدماطي المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي يكشف عن خطة القائمة للفترة المقبلة

إسلام صادق

إسلام صادق يعنف مسؤولي كرة القدم واليد..السبب

بالصور

سوق المستعمل.. هيونداي أكسنت 2006 بهذا السعر

هيونداي أكسنت موديل 2006
هيونداي أكسنت موديل 2006
هيونداي أكسنت موديل 2006

فستان لامع.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

لندن تستعد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة قريبا

سيارات أجرة ذاتية القيادة
سيارات أجرة ذاتية القيادة
سيارات أجرة ذاتية القيادة

جنرال موتورز تسرح أكثر من 200 موظف في إطار خطة لخفض التكاليف

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد