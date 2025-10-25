الشناوي أبرز الغيابات.. موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي والقنوات الناقلة

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة حاسمة ضد إيجل نوار البورندي، التي تقام بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حيث يستضيف استاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي ضد إيجل نوار، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بموسم 2025-2026.

الأهلي ينهي استعداداته للقاء إيجل نوار البوروندي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحضيراته لمباراة إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى المارد الأحمر لتأمين تأهله إلى دور المجموعات.

وتأمل الجماهير الحمراء في أن يقدم الفريق أداءً قويًا يؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب الإفريقي، الذي يسعى الأهلي لاستعادته وتحقيق النجمة الثالثة عشرة في تاريخه.

ويكفي الأهلي التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل رسميًا إلى دور المجموعات، إلا أن الفريق يسعى لتقديم عرض قوي ونتيجة مطمئنة لجماهيره، خصوصًا أن اللقاء يُقام على أرضه ووسط حضور جماهيري متوقع.

توروب يشدد على ضرورة حسم المباراة مبكرا

أكدت مصادر داخل الأهلي، أن المدير الفني توروب شدد على لاعبيه بضرورة الدخول في أجواء المباراة منذ اللحظة الأولى، وعدم منح الفريق البوروندي أي فرصة للمفاجأة.

وأشار المدير الفني الجديد، إلى أن الصعود من القاهرة سيكون بمثابة خطوة معنوية مهمة نحو استعادة الهيمنة الإفريقية، حيث يأمل توروب في مواصلة الانتصارات وبناء توليفة فنية متجانسة تمنح الفريق شخصية قوية في المنافسات المحلية والقارية، خصوصًا بعد مرحلة من التذبذب في الأداء تحت قيادة المدرب السابق خوسيه ريبيرو، الذي رحل ليقود الفريق بعده مؤقتًا عماد النحاس قبل التعاقد مع المدرب الدنماركي رسميًا.

الغيابات تضرب الأهلي قبل لقاء بطل بورندي

يغيب محمد الشناوي قائد الأهلي وحارس مرماه، عن قائمة مباراة إيجل نوار البوروندي ضمن منافسات دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وكشف وليد صلاح الدين، عن سبب غياب الشناوي عن قائمة الأهلي، بسبب شعوره بإجهاد خفيف في العضلة الضامة، إضافة الى تعرضه لنزلة برد، وهو ما دفع الجهاز الطبي لتوصية المدير الفني بعدم المجازفة به حفاظًا على سلامته، وبناء عليه رفض المدرب يس توروب المغامرة به، وقرر إراحته للمباريات المقبلة.

وقرر توروب استبعاد الشناوي من قائمة المباراة، مفضلاً إراحته بشكل كامل، على أن يتولى مصطفى شوبير حراسة المرمى في اللقاء المرتقب.

ويستمر غياب المدافع المغربي أشرف داري، ولاعبي الوسط حسين الشحات، إمام عاشور وكريم فؤاد، والمهاجم محمد شريف للإصابة.

موعد مباراة الأهلي و إيجل نوار

يلتقي الأهلي أمام إيجل نوار بمباراة العودة، اليوم السبت 25 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أعلنت قناة أون سبورت 1، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، عن نقل المباراة بشكل مباشر، لتتيح الفرصة أمام جماهير الأهلي لمتابعة اللقاء دون الحاجة للاشتراك في القنوات المشفرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد حصول القناة على حقوق بث مباريات الأهلي في الدور التمهيدي من البطولة القارية، في إطار دعمها للأندية المصرية المشاركة في المنافسات الإفريقية.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إيجل نوار

ـ حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

ـ خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد شكري.

ـ وسط الملعب: محمد على بن رمضان - أليو ديانج - محمود حسن تريزيجيه.

ـ خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - جراديشار.

استعدادات أمنية للمباراة

أنهى رجال الأمن، استعداداتهم لتأمين مباراة النادي الأهلي وفريق إيجل نوار البوروندي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الاستعدادات الأمنية للأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، تكثيف التواجد في محيط الاستاد والمداخل الرئيسية، حيث تم تشكيل فرق متخصصة لتفتيش الجماهير ومنع إدخال الممنوعات، وعلى رأسها الألعاب النارية والشماريخ، لضمان سلامة المشجعين واللاعبين.

وتتولى هذه الفرق، تأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي سيدير المباراة، مع التركيز على سرعة التنقل وحماية الشخصيات المهمة داخل الملعب، مع التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية لضمان تنظيم حركة الجمهور من البوابات وحتى مدرجات الاستاد، مع نشر عناصر مدربة للتعامل مع أي طارئ محتمل.