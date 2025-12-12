قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ نصف مليون جنيه .. سعر إطلالة عمرو دياب في حفل الكويت
عمرو أديب: مصر محتاجة أمل وإنتاج جديد يعبر عن الناس
بث مباشر .. أحمد العوضي يوزع جوائز بـ 300 ألف جنيه في عيد ميلاده
بعد أزمته .. نجم ليفربول يمدح صلاح : يساعدنا كثيرا
لايبزيج يخسر بثلاثية من يونيون برلين في الدوري الألماني
بمشاركة مصطفى محمد .. نانت يخسر برباعية من أنجيه في الدوري الفرنسي
«أهلي 2008» يخسر أمام منتخب اليابان للناشئين بركلات الترجيح وديا
قصة وفاة فنانة مشهور بعد منع ابنتها من السفر
10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ 25 جنيها فقط.. ما هي؟
بعد لقاء سري مع نجم ليفربول السابق.. ما وجهة محمد صلاح القادمة؟
سرقت برنامجي وأنا محبوس .. موسيلفا يتهم مذيعة شهيرة بالسرقة
لجنة دولة التلاوة للمتسابق محمد أحمد حسن: يستمعون إليك في مشارق الأرض ومغاربها
بمشاركة 25 دولة.. مؤتمر بالدوحة لوضع خطة تشكيل قوة دولية في غزة

غزة
غزة
قسم الخارجي

أفاد مسئولان أمريكيان لوكالة رويترز يوم الجمعة بأن القيادة المركزية الأمريكية تستضيف مؤتمراً في الدوحة يوم 16 ديسمبر الجاري مع الدول الشريكة لوضع خطة لإنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

مؤتمر الدوحة بشأن غزة

ومن المتوقع أن ترسل أكثر من 25 دولة ممثلين إلى المؤتمر، الذي سيتضمن جلسات حول هيكل القيادة وقضايا أخرى متعلقة بالقوة في غزة، بحسب المسؤولين.

يذكر أن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أكد في بداية ديسمبر الجاري، خلال جلسة نقاشية فى منتدي الدوحة أنه يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر فى غزة، لافتا إلى أنه يجب على إسرائيل فتح كافة المعايير الحدودية للسماح بتدفق المساعدات لغزة.

وأضاف وزير الخارجية، أن مصر لن تحكم غزة ولن تكون هناك أى دولة أجنبية تحكم القطاع.

مؤتمر بالدوحة تشكيل قوة دولية في غزة مؤتمر الدوحة بشأن غزة الاستقرار في غزة

