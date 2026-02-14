محافظ أسيوط: استمرار تركيب بلاط الإنترلوك بـ صدفا بتكلفة 7 ملايين جنيه

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مواصلة أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة صدفا من خلال تركيب بلاط الإنترلوك، بإجمالي تكلفة واعتماد مالي قدره 7 ملايين جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، بهدف تحسين حركة المرور وتيسير تنقل المواطنين، في إطار خطة متكاملة للتطوير والتجميل بجميع المراكز والأحياء.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو الارتقاء بمستوى المرافق والخدمات العامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة هاني محمد رئيس المركز، تواصل تنفيذ أعمال تركيب الإنترلوك بعدد من الشوارع بنطاق المركز، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 15 ألف متر مربع، وذلك تحت متابعة نواب رئيس المركز، ومدير التخطيط والمتابعة، وبالتنسيق الكامل بين مختلف الإدارات والجهات المعنية لتذليل أية معوقات وتسريع معدلات التنفيذ.

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم الانتهاء من أعمال فرش طبقة الأساس والتربة الرملية وأعمال التمهيد والتسوية، وبدأت أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالمواقع التي تم تسليمها لمقاول مديرية الإسكان والمرافق، بما يعكس جدية التنفيذ على أرض الواقع، ويجري التنفيذ تحت إشراف فني من المختصين بقسم الطرق ومديرية الإسكان، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهة المنفذة لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية المتابعة الميدانية والدورية للأعمال، للتأكد من تنفيذها وفقًا للمعايير والجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في رفع كفاءة الشوارع والميادين، وتحسين البيئة العامة، وإضفاء مظهر حضاري يعكس جهود الدولة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114)، و(088/2135858)، و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء، في إطار تعزيز التواصل مع المواطنين وسرعة الاستجابة لشكواهم.