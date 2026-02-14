قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
كبدوا الدولة أعباءً مالية 13 مليون يورو.. إحالة 7 موظفين بهيئة نظافة للجيزة للمحاكمة
صراع الصدارة.. 4 إجراءات في الأهلي استعداد لمواجهة الجيش المغربي
وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق
تصريح صادم من رئيس إنستجرام.. 16 ساعة على المنصة ليست إدمانا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار تركيب بلاط الإنترلوك بـ صدفا بتكلفة 7 ملايين جنيه

تركيب بلاط الإنترلوك بمدينة صدفا بتكلفة 7 ملايين جنيه
تركيب بلاط الإنترلوك بمدينة صدفا بتكلفة 7 ملايين جنيه
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مواصلة أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة صدفا من خلال تركيب بلاط الإنترلوك، بإجمالي تكلفة واعتماد مالي قدره 7 ملايين جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، بهدف تحسين حركة المرور وتيسير تنقل المواطنين، في إطار خطة متكاملة للتطوير والتجميل بجميع المراكز والأحياء.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو الارتقاء بمستوى المرافق والخدمات العامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة هاني محمد رئيس المركز، تواصل تنفيذ أعمال تركيب الإنترلوك بعدد من الشوارع بنطاق المركز، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 15 ألف متر مربع، وذلك تحت متابعة نواب رئيس المركز، ومدير التخطيط والمتابعة، وبالتنسيق الكامل بين مختلف الإدارات والجهات المعنية لتذليل أية معوقات وتسريع معدلات التنفيذ.

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم الانتهاء من أعمال فرش طبقة الأساس والتربة الرملية وأعمال التمهيد والتسوية، وبدأت أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالمواقع التي تم تسليمها لمقاول مديرية الإسكان والمرافق، بما يعكس جدية التنفيذ على أرض الواقع، ويجري التنفيذ تحت إشراف فني من المختصين بقسم الطرق ومديرية الإسكان، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهة المنفذة لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية المتابعة الميدانية والدورية للأعمال، للتأكد من تنفيذها وفقًا للمعايير والجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في رفع كفاءة الشوارع والميادين، وتحسين البيئة العامة، وإضفاء مظهر حضاري يعكس جهود الدولة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114)، و(088/2135858)، و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء، في إطار تعزيز التواصل مع المواطنين وسرعة الاستجابة لشكواهم.

أسيوط مدينة صدفا تركيب بلاط الإنترلوك الخطة الاستثمارية حركة المرور المراكز والأحياء الشوارع بلاط الإنترلوك الإسكان والمرافق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

لقاء الخميسى

لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ

ترشيحاتنا

رامي صبري

رامي صبري يعتذر عن تتر مسلسل "وننسى اللي كان"

محمد رمضان

محمد رمضان يهنئ جمهوره بعيد الحب.. ماذا قال؟

اروى جودة

موضة العصر .. نجوم احتفلوا بزواجهم مرتين آخرهم أروى جودة

بالصور

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد