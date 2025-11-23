وزير الثقافة يشهد انطلاقة فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم 2025 تحت شعار “صمّم… حتى أراك”

شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، انطلاق فعاليات “أسبوع القاهرة للتصميم 2025” تحت شعار “صمّم… حتى أراك”، والذي يُقام بقصر عائشة فهمي، ومكتبة القاهرة الكبرى، ومتحف الخزف الإسلامي بالزمالك، وذلك بحضور أحمد عبيد مستشار وزير الثقافة للاستثمار، وسامي عياد مستشار الوزير للهوية البصرية، ومؤسس الأسبوع والرئيس التنفيذي هشام مهدي، وعدد من المعنيين بقطاعات التصميم والفنون والثقافة والإبداع.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة: “يمثل أسبوع القاهرة للتصميم نموذجًا رائدًا لما يمكن أن تقدمه القاهرة من طاقات إبداعية متجددة، تعكس روح المدينة وتراثها العريق في قالب معاصر. وندعو المؤسسات والهيئات الثقافية إلى التعاون لتعميم هذا النموذج الملهم في المحافظات كافة، ليصبح التصميم لغة مشتركة تربط المجتمع وتدعم الصناعات الثقافية في الوطن.”

وأكد هشام مهدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للتصميم، أن CDW أصبح أكثر من مجرد منصة، بل حركة إبداعية تجمع بين الأفكار والثقافات والمواهب. وأضاف أن نسخة 2025 تسعى إلى تعزيز حضور الإبداع المصري عالميًا، ووضعه جنبًا إلى جنب مع أبرز المصممين الدوليين، مع الحفاظ على شمولية الحدث وإتاحته للجميع.

كما تطلق نسخة هذا العام مبادرة جديدة بعنوان CDW Universities Initiative، التي تهدف إلى تمكين الجيل الجديد من المصممين الشباب ومنحهم فرصًا واسعة للظهور والانضمام إلى شبكة عالمية من المبدعين، بما يساهم في دعم صناعة التصميم في مصر على المدى البعيد.

ويمثل “أسبوع القاهرة للتصميم” ملتقى للمصممين والرواد في هذا المجال، مما يسهم في دفع نمو صناعة التصميم المصرية. ويقدّم الحدث مزيجًا من التجارب الثقافية والمعارض التفاعلية والفعاليات، ليتيح للجمهور فرصة استكشاف التقاء الإبداع والابتكار في قلب القاهرة.