قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزير الثقافة يشهد انطلاقة فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم 2025 تحت شعار “صمّم… حتى أراك”

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، انطلاق فعاليات “أسبوع القاهرة للتصميم 2025” تحت شعار “صمّم… حتى أراك”، والذي يُقام بقصر عائشة فهمي، ومكتبة القاهرة الكبرى، ومتحف الخزف الإسلامي بالزمالك، وذلك بحضور أحمد عبيد مستشار وزير الثقافة للاستثمار، وسامي عياد مستشار الوزير للهوية البصرية، ومؤسس الأسبوع والرئيس التنفيذي هشام مهدي، وعدد من المعنيين بقطاعات التصميم والفنون والثقافة والإبداع.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة: “يمثل أسبوع القاهرة للتصميم نموذجًا رائدًا لما يمكن أن تقدمه القاهرة من طاقات إبداعية متجددة، تعكس روح المدينة وتراثها العريق في قالب معاصر. وندعو المؤسسات والهيئات الثقافية إلى التعاون لتعميم هذا النموذج الملهم في المحافظات كافة، ليصبح التصميم لغة مشتركة تربط المجتمع وتدعم الصناعات الثقافية في الوطن.”

وأكد هشام مهدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للتصميم، أن CDW أصبح أكثر من مجرد منصة، بل حركة إبداعية تجمع بين الأفكار والثقافات والمواهب. وأضاف أن نسخة 2025 تسعى إلى تعزيز حضور الإبداع المصري عالميًا، ووضعه جنبًا إلى جنب مع أبرز المصممين الدوليين، مع الحفاظ على شمولية الحدث وإتاحته للجميع.

كما تطلق نسخة هذا العام مبادرة جديدة بعنوان CDW Universities Initiative، التي تهدف إلى تمكين الجيل الجديد من المصممين الشباب ومنحهم فرصًا واسعة للظهور والانضمام إلى شبكة عالمية من المبدعين، بما يساهم في دعم صناعة التصميم في مصر على المدى البعيد.

ويمثل “أسبوع القاهرة للتصميم” ملتقى للمصممين والرواد في هذا المجال، مما يسهم في دفع نمو صناعة التصميم المصرية. ويقدّم الحدث مزيجًا من التجارب الثقافية والمعارض التفاعلية والفعاليات، ليتيح للجمهور فرصة استكشاف التقاء الإبداع والابتكار في قلب القاهرة.

الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة صمّم… حتى أراك” مكتبة القاهرة الكبرى متحف الخزف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

انبعاثات الرحلات الجوية

وكالة السلامة الأوروبية وIATA تتعاونان لتوحيد حساب انبعاثات الرحلات الجوية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يطرح رؤية النسيج في احتفالية COPTICAD

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يقود مسيرة يوبيلية مقدسة إلى سيناء تحت شعار "حجاج الرجاء 2025"

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد