كامل الوزير: السخنة أعمق ميناء يدخل موسوعة جينيس

قال المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن ميناء السخنة دخل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأعمق ميناء تم حفره في الأرض من صنع الإنسان بعمل 19 متر.

وأضاف كامل الوزير، خلال كلمته بحفل افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، أن ميناء السخنة سيتم افتتاحه في يناير القادم.

وتابع: وفي القريب العاجل سيحصل ميناء السخنة على رقم قياسي جديد كأطول إجمالي أرصفة تنشئ بميناء واحد في العالم بإجمالي 18 كيلو، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء الأرصفة في مرحلة واحدة.

وأشار إلى أن ميناء أبو قير البحري، يعتبر أعمق ميناء بحري في حوض البحر المتوسط بأعماق تصل إلى 22 متر، فلا يوجد ميناء بهذا العمق.