قافلة طبية مجانية متكاملة لمدة 4 أيام في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استقبال محافظة مطروح غدا الأحد القافلة الطبية المجانية متعددة التخصصات التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق والتعاون مع بنك الشفاء المصرى ومديرية الصحة بمطروح لخدمة أهالي المحافظة والتى تستمر لمدة 4 ايام .

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود اللجنة واختيار محافظة مطروح لتنظيم القافلة الطبية والعلاجية بها ، موجهاً للجهات المعنية بالمحافظة بتذليل كافة العقبات وتيسير أعمال القافلة وتقديم كافة الدعم اللوجيستي مع الإعلان عنها حرصاً على تحقيق أقصى استفادة لأهالي مطروح.

ومن المقرر أن تبدأ قافلة اللجنة الطبية أعمالها يومى ١٧ و١٨ نوفمبر بمركز الضبعة ، وذلك بمستشفى الضبعة المركزى

وتبدأ القافلة يوم الاثنين ١٧ نوفمبرمن خلال قافلة تخصص رمد متكاملة ، ويوم الثلاثاء ١٨ نوفمبر سيتم الدفع بقافلة تخصصات متكاملة عظام باطنة - اطفال - جلدية - انف واذن وحنجرة

ويوم ١٩ و٢٠ نوفمبر سيتم تنظيم القافلة بمركز مرسي مطروح،وذلك بمستشفى مطروح العام والتى ستضم تخصصات متكاملة عظام باطنة اطفال جلدية- انف واذن وحنجرة) يوم الأربعاء ١٩ نوفمبر

ويوم الخميس ٢٠ نوفمبر سيتم الدفع بقافلة رمد متكاملة ،وسوف تتكفل مؤسسة بنك الشفاء المصري بتوفير الأطقم الطبية والأجهزة والمعدات اللازمة والأدوية للقافلة التي تستهدف حالة كشف وصرف العلاج وإجراء العمليات مجانا.

يأتى ذلك في إطار تعاون اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء مع مؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ القوافل الطبية لخدمة أهالينا من المرضى في شتى محافظات الجمهورية، وتقوم اللجنة بتنسيق تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات بالتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، ومنها هذا الأسبوع بمحافظة مطروح