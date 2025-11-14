قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنال الرحمة والرضوان والبركة والغفران.. خطيب المسجد الحرام: بهذه الطاعة
شبكة عالمية تشيد بمحمد صلاح: أيقونة ليفربول وأفضل جناح في البريميرليج
صحة بني سويف: قافلة تُقدم أكثرمن 3600 خدمة طبية بالمجان لأهالي قرية شاطر بإهناسيا
غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟
أول منطقة استثمارية مخصصة للسياحة العلاجية تبدأ العمل مايو المقبل
قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع
الأمم المتحدة: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب
أدعوا له بالرحمة.. موعد ومكان جنازة محمد صبري نجم الزمالك
الأمم المتحدة: الاحتلال هجر 1500 فلسطيني في الضفة
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ نادي أحمد زيدان: جميل الصوت والأذان والخلق والجَنان
علي جمعة: علينا أن نراقب أبنائنا ونتدخَّل في "حُسْنِ الصحبة"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
محافظات

مشاركة العاملين بقطاع الصحة بمطروح في المؤتمر العالمي للسكان والصحة

وفد محافظة مطروح المشارك فى القافلة
وفد محافظة مطروح المشارك فى القافلة
ايمن محمود

شهدت مديرية الصحة بمطروح حضور  وفد من العاملين بمديرية الصحة بمطروح بفعاليات  النسخة الثالثة للمؤتمر
العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25

شارك وفد كبير على رأسهم الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح وعدد من مديرى الإدارات بالمديرية والعاملين بالمديرية والمستشفيات والإدارات الصحية التابعة لها مما يعكس اهتمام مديرية الصحة بمطروح الدائم بالمشاركة الفعالة في المؤتمرات القومية التي تهدف إلى تبادل الخبرات واستعراض الإنجازات في مجال الرعاية الصحية الأولية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد  الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح 
أن المشاركة في هذا الحدث العالمي تأتي تجسيدًا لرؤية مديرية الصحة بمطروح في أن تكون دائمًا في مقدمة الصفوف الداعمة لمبادرات الدولة والوزارة نحو الارتقاء بصحة المواطن المصري. 

 من ناحية اخرى وفى وقت سابق نظمت مديرية الصحة بمطروح بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف, قافلة طبية مجانية لتقديم الخدمات الطبية لأهالى واحة سيوة بمقر مستشفى سيوة المركزى.

وتابع الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح أعمال القافلة المقامة بمستشفى سيوة المركزى 

وصرح الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح أن القافلة الطبية قدمت خدمات  الكشف وصرف العلاج مجانا ل2833 منتفع  فى التخصصات (الباطنة – أطفال - مخ و اعصاب -مسالك بولية - رمد - جراحة عامة -قلب -نسا وتوليد - أنف وأذن –جلدية – عظام – أسنان - علاج طبيعى ).

ويتقدم الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة وجميع العاملين بالمنظومة الصحية بمطروح بخالص الشكر  الى جامعة الأزهر الشريف علي دعمهم الدائم والمستمر لقطاع الصحة بمطروح و التعاون المتعدد المستمر في تقديم الخدمات الصحية لأهالى المحافظة .

