مشاركة العاملين بقطاع الصحة بمطروح في المؤتمر العالمي للسكان والصحة

شهدت مديرية الصحة بمطروح حضور وفد من العاملين بمديرية الصحة بمطروح بفعاليات النسخة الثالثة للمؤتمر

العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25

شارك وفد كبير على رأسهم الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح وعدد من مديرى الإدارات بالمديرية والعاملين بالمديرية والمستشفيات والإدارات الصحية التابعة لها مما يعكس اهتمام مديرية الصحة بمطروح الدائم بالمشاركة الفعالة في المؤتمرات القومية التي تهدف إلى تبادل الخبرات واستعراض الإنجازات في مجال الرعاية الصحية الأولية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح

أن المشاركة في هذا الحدث العالمي تأتي تجسيدًا لرؤية مديرية الصحة بمطروح في أن تكون دائمًا في مقدمة الصفوف الداعمة لمبادرات الدولة والوزارة نحو الارتقاء بصحة المواطن المصري.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق نظمت مديرية الصحة بمطروح بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف, قافلة طبية مجانية لتقديم الخدمات الطبية لأهالى واحة سيوة بمقر مستشفى سيوة المركزى.

وتابع الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح أعمال القافلة المقامة بمستشفى سيوة المركزى

وصرح الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح أن القافلة الطبية قدمت خدمات الكشف وصرف العلاج مجانا ل2833 منتفع فى التخصصات (الباطنة – أطفال - مخ و اعصاب -مسالك بولية - رمد - جراحة عامة -قلب -نسا وتوليد - أنف وأذن –جلدية – عظام – أسنان - علاج طبيعى ).

ويتقدم الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة وجميع العاملين بالمنظومة الصحية بمطروح بخالص الشكر الى جامعة الأزهر الشريف علي دعمهم الدائم والمستمر لقطاع الصحة بمطروح و التعاون المتعدد المستمر في تقديم الخدمات الصحية لأهالى المحافظة .