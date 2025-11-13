قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الجمعية المصرية تؤهل كوادر مؤسسة اللؤلؤة للتعامل مع أطفال التوحد بمطروح

خلال فاعليات التدريب
خلال فاعليات التدريب
ايمن محمود

استقبلت مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم والتنمية المجتمعية بمقرها بمطروح وفد من الجمعية المصرية لتقدم الاشخاص ذوي الاعاقة والتوحد ( ADVANCE ) لتدريب 20 كادر من كوادر المؤسسة بمطروح ، وذلك في إطار مشروع تطوير قدرات الهيئات التأهيلية العاملة في مجال رعاية الاطفال والشباب وذوي التوحد والإعاقة الذهنية المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع البنك الاهلي المصري.

وتأتي الزيارة تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الجمعية المصرية لتقدم الاشخاص ذوي الاعاقة والتوحد ومؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم بمطروح  ، ووجهت مؤسسة اللؤلؤة الشكر لمها هلالي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية ( ADVANCE ) ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة ، للتعاون المثمر وذلك بعد تدريب عملي لكوادر مؤسسة اللؤلؤة للزملاء نبيلة عبدالعظيم ، ودنيا عماد اخصائيات بالمؤسسة ، تمكينهم من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لتقديم الدعم الفعال للأشخاص ذوي التوحد والاعاقة الذهنية ، خلال الفترة من 12 لــ 16 أكتوبر الماضي بفندق امارانت الهرم بالجيزة .

وأكدت الدكتورة سمركساب مدير مشروع تطوير قدرات الهيئات التأهيلية العاملة علي تدريب كوادر مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم في تخصص في مجال رعاية الاطفال والشباب وذوي التوحد والإعاقة الذهنية ، بحضور
الدكتور حسام الخولي ، وأحمدمصطفى المدير المالي لجمعية المصرية ، وإبراهيم امام متخصص في التربية خاصة ومؤسس مؤسسة اللؤلوة لذوي الهمم .

ركزت الزيارة علي عمل معايشات تشخيصية وبرامج في مجال التخاطب وتنميه الهيئات الاكاديمية مستهدفا تدريب 20 فرد من كوادر مطروح ومن 8 محافظات وهي الاسكندرية والمنوفية والبحيره والشرقيه وبني سويف زسوهاج واسوان والجيزة .

ومن جانبه أكد عبدالرازق ابراهيم امام رئيس مجلس أمناء مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم بمطروح علي تقديم الدعم الكامل وتسهيل مهمة الجمعية المصرية لتقدم الاشخاص ذوي الاعاقة والتوحد ( ADVANCE ) ، لتدريب كوادر المحافظة في التوحد والإعاقة الذهنية ، تحت اشراف الدكتورة #دارالسلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح .

ووجهت مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم بمطروح الشكر والتقدير للجمعية المصرية لتقدم الاشخاص ذوي الاعاقة والتوحد ADVANCE زيارتها واختيارها مؤسسة اللؤلؤة بمحافظة مطروح لاعداد مدربين لذوي التوحد والاعاقة الذهنية والتدريب

علي تأهيل المشاركين بشهادات معتمدة ، تساهم مستقبلا في استفادة أبناء مطروح من ذوي التوحد والاعاقة الذهنية لتقديم الدعم اللازم الفعّال والمناسب مما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية في حياتهم اليومية بدلا من تحمل الاسر مشقة السفر للقاهرة والإسكندرية لتأهيل أبنائهم .

