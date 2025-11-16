قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
ممثل مستأجري مصر: تطبيق القانون بأثر رجعي يهدد حق السكن والدستورية هي الفيصل

المستشار ميشيل حليم ممثل مستاجري السكني والتجاري بالحوار الوطني بمجلس النواب
المستشار ميشيل حليم ممثل مستاجري السكني والتجاري بالحوار الوطني بمجلس النواب
ياسمين القصاص

يعد اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا السبيل الأصيل لحسم الجدل القانوني حول قانون الإيجار القديم لبيان مدى توافق التشريعات مع أحكام الدستور، ولا سيما في القضايا المتعلقة بالحقوق المستقرة والمراكز القانونية الراسخة للمواطنين وذلك بعد قبول أول دعوي دستورية ضد التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم.

ومع ما أثير مؤخرا بشأن تعديلات الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتطبيقها بأثر رجعي، برزت الحاجة إلى توضيح المسار الصحيح للطعن وآثاره المحتملة على الدعاوى المنظورة أمام محاكم الموضوع.

وقال المستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري السكني والتجاري بالحوار الوطني بمجلس النواب، إنه يرى أن قبول أول دعوي دستورية يعتبر المتوقع وسبق وأوضحنا أن الطريق الصحيح للطعن أمام المحكمه الدستورية هي الإحالة من محكمة أو جهه. 

 وأضاف حليم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "سبق وتوقعنا ذلك الأمر من قبل صدور القانون ومن قبل التصديق عليه ولدينا العديد من الدعاوي المنظورة أمام محكمة الموضوع ننتظر إحالتها أيضا للمحكمة الدستورية بعد انتهاء نظر الدعوى أمام المحكمة".

وتابع: "وقدمنا مذكرات لجدية الطعن أمام المحكمة الدستورية وسيكون الحكم من الدستورية ملزم للكافة ولايمكن أن تغير المحكمة الدستورية مبادئها التي ارستها في أحكامها بشآن حالات الامتداد القانوني".

وأضاف: "ونتوقع إحالة العديد من الدعاوي الفترة المقبلة لما خالفه القانون المطعون فيه لتقليص الامتداد القانوني لسبع سنوات للتجاري".

وواصل: "كما نتوقع ٥ سنوات للسكني وتطبيق القانون الجديد بأثر رجعي علي المستأجرين القدامي ذوي المركز القانوني المستقر ومخالفة نص المادة ٧٨ من الدستور المصري بحق المواطن في السكن". 

وتأكد دور المحكمة الدستورية في ترسيخ مبادئها والحفاظ على الاتساق التشريعي بما يضمن حماية الحقوق الدستورية وفي مقدمتها الحق في السكن.

الجدير بالذكر، أن إحالة الدعاوى من محاكم الموضوع إلى المحكمة الدستورية يظل الإجراء القانوني السليم لضمان الرقابة القضائية على النصوص المطعون عليها، خاصة تلك التي تمس الامتداد القانوني لعقود الإيجار وحقوق المستأجرين القدامى. 

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة الدستورية في العديد من هذه الطعون خلال الفترة المقبلة، لتصدر أحكاما ملزمة للكافة وفقا لمبادئها المستقرة بشأن عدم المساس بالمراكز القانونية المحمية دستوريا.

مجلس النواب اتحاد الملاك المستأجرين

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلاميَّة: الأزهر يرسِّخ وعيًا حضاريًّا يجمع بين الأصالة والمعاصرة

هل الأنبياء تحدثوا بلغة القرآن الكريم

لغات الأنبياء.. هل تكلموا جميعهم بلغة القرآن ؟

الدكتورة سامية أبو فرحة، عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

غدًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لكلية العلوم للبنات جامعة الأزهر

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد