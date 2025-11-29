قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تشهد انتظام امتحانات الميد تيرم

طلاب جامعات
طلاب جامعات
حسام الفقي

تشهد جامعة حلوان التكنولوجية الدولية انتظام أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميد تيرم) للعام الأكاديمي الحالي، وسط أجواء من الانضباط والالتزام داخل اللجان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية.

انتظام أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميد تيرم)

وقد حرصت إدارة الجامعة على توفير بيئة مناسبة للطلاب، من خلال تجهيز القاعات وتطبيق الإجراءات التنظيمية التي تكفل سير الامتحانات بسلاسة، مع متابعة مباشرة من قيادات الكليات والإدارات المعنية لضمان الالتزام بالقواعد والتعليمات.  

وأكدت الجامعة أن الامتحانات تسير وفق الجداول المعلنة مسبقًا، وأن هناك التزامًا واضحًا من الطلاب بالحضور والانضباط، بما يعكس جدية العملية التعليمية وحرص الجامعة على تحقيق أعلى مستويات الجودة الأكاديمية.  

كما شددت إدارة الجامعة على استمرار دعمها للطلاب وتقديم التسهيلات اللازمة، بما يضمن أداءهم للامتحانات في أجواء هادئة وآمنة، مشيرة إلى أن انتظام الامتحانات يعكس نجاح المنظومة التعليمية في الجامعة واستعدادها الدائم لمواكبة التطورات الأكاديمية.

جامعة حلوان التكنولوجية جامعة حلوان التكنولوجية الدولية امتحانات منتصف الفصل الدراسي الميد تيرم

