مواصفات ورقة امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة

حسام الفقي

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

و أعرب مجلس الجامعة عن بالغ اعتزازه وتقديره بالإشادة الكريمة التي وجهها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لطلاب الجامعة المشاركين في فترة المُعايشة بالأكاديمية العسكرية المصرية، وهو ما يُعد مصدر فخر واعتزاز، ودافعًا قويًا لمواصلة الجامعة رسالتها الوطنية في بناء الوعي وتعزيز قيم الانتماء والمسئولية لدى طلابها.

 امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة

واستعرض المجلس، المواصفات التفصيلية للورقة الامتحانية من حيث الشكل والمضمون، والتي اقرت بضرورة طباعة أسئلة الامتحان بصورة واضحة ومنظمة وبشكل غير مزدحم، ومراجعة الورقة الامتحانية من قبل أستاذ المادة للتأكد من خلوها من الأخطاء المطبعية أو اللغوية، وأن تكون أرقام الأسئلة وفروعها واضحة بدون تداخل، ووضوح الخط والمسافات بين الأسطر والكلمات وعلامات الترقيم، وتحديد الأسئلة الإجبارية والاختيارية، وترتيب بنود كل نوع من أنواع الأسئلة معًا، مع التأكيد على ضرورة ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وأن تقيس الأسئلة مستويات الأداء مثل القدرة علي التفسير والتحليل والمقارنة والنقد أو وضع خطة لحل المشكلة، وأن تقيس الأسئلة مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعني ومحددة، وأن يكون الزمن المخصص للامتحان مناسبا لكم الأسئلة، وأن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة موضوعية (الاختيار من متعدد، الصواب والخطأ، والاجابات القصيرة)، واسئلة مقالية، إلى جانب تحديد آلية مراجعة الامتحان.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة إخضاع المحتوى العلمي للمقررات الدراسية لمراجعة منهجية دقيقة، بما يضمن توافقه مع التوصيف المعتمد لكل مقرر.

مجلس جامعة القاهرة جامعة القاهرة

