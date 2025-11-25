أمينة خليل تخطف الأنظار من مهرجان ضيافة السينمائي في دبي

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان ضيافة السينمائي الدولي في دبي 2025 في دورته الـتاسعة، بحضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

و خطفت أمينه خليل الأنظار بإطلالة جذابة لافتة ،مرتدية فستان طويل بدون أكمام باللون الروز ،ليكشف عن جمالها وأناقتها.

وكانت أعلنت إدارة مهرجان ضيافة الدولي اختيار الإعلامية أسما إبراهيم تقديم الحفل السنوي التاسع لجوائز DIAFA 2025، والمقرر إقامته في 26 نوفمبر في دبي فستيفال سيتي.

وتشارك أسما إبراهيم في هذا الحدث العربي البارز الذي يكرّم نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة على مستوى المنطقة، في بث مباشر من مارسا بوليفارد.

ويعد ظهور أسما إبراهيم في تقديم حفل ضخم بهذا الحجم تأكيدًا على حضورها الإعلامي اللافت ومكانتها المتصاعدة في الساحة العربية.

و شاركت أسما إبراهيم، موخراً في قمة فوربس الشرق الأوسط للمرأة 2025، والتي انعقدت في 2-3 نوفمبر 2025 بمدينة الرياض بالسعودية.