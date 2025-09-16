كيف أسترجع ipa في instapay؟

تطبيق إنستاباي بات واحدا من أهم الأدوات المصرفية الرقمية التي يبحث عنها العملاء، خاصة مع تنامي استخدام خدمات الدفع اللحظي في مصر، والتي تعتمد على شبكة المدفوعات اللحظية IPN تحت إشراف البنك المركزي.

كيف استرجع ipa في instapay؟

الرقم السري IPN PIN هو رمز حماية مكون من 6 أرقام، يتم إنشاؤه من جانب العميل فور إضافة الحساب إلى شبكة المدفوعات اللحظية، ويعد خطوة أساسية للتصديق على جميع المعاملات المالية التي تتم من خلال تطبيق إنستاباي.



هذا الرقم يعد معلومة شخصية وسرية، حيث يتم حفظه وتأمينه لدى البنك التابع له الحساب، ولا يجوز تحت أي ظرف مشاركته مع أي طرف آخر حتى لا يتعرض الحساب المصرفي لمخاطر أو محاولات اختراق.

وفيما يتعلق بالحالات الخاصة باستخدام الرقم السري، إذا قام العميل بإنشاء رقم IPN PIN مسبقا ثم قام بحذف حسابه من تطبيق إنستاباي وأعاده مرة أخرى، فلن يكون بحاجة إلى إنشاء رقم جديد، إذ إن الرقم السري يظل محفوظا لدى البنك ويمكن استخدامه بشكل مباشر عند إعادة ربط الحساب.

أما إذا تعرض الحساب المصرفي للحظر أو تم إيقاف التعامل عليه، فيمكن إعادة تفعيله بسهولة عبر الدخول إلى خيار "إدارة الحسابات" داخل التطبيق، ثم الضغط على الحساب المطلوب، يليها اختيار "إعادة ضبط/إلغاء حظر الرقم السري IPN PIN".

بعد ذلك يقوم العميل بإدخال بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به مع الرقم السري للبطاقة، ثم يستقبل رمز تحقق لمرة واحدة (OTP) عبر رسالة نصية قصيرة.



بعد إدخال الرمز يتم تعيين رقم سري جديد IPN PIN وتأكيده ليعود الحساب للعمل بشكل طبيعي.

وفي حالة نسيان الرقم السري، يتم اتباع نفس الخطوات السابقة لإعادة ضبطه، حيث يبدأ العميل من "إدارة الحسابات"، يختار الحساب، ثم يضغط على خيار "إعادة ضبط/إلغاء حظر الرقم السري"، ويكمل الإجراءات باستخدام بيانات البطاقة والـ OTP، ثم يقوم بتعيين رقم سري جديد وتأكيده.

بهذه الآلية يضمن تطبيق إنستاباي أقصى درجات الأمان لحسابات العملاء، مع مرونة في إدارة الأرقام السرية والتعامل مع حالات النسيان أو الحظر، بما يعزز من ثقة المستخدمين في خدمات شبكة المدفوعات اللحظية.

عدد الحسابات التي يمكن ربطها عبر تطبيق انستا باي

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن تطبيق إنستاباي يتيح للعميل إنشاء عنوان دفع لحظي IPA واحد لكل حساب مصرفي يتم ربطه بالتطبيق.

ويعني ذلك أن العميل يستطيع ربط عدد غير محدود من الحسابات، بقدر ما يمتلكه من حسابات في البنوك المختلفة.

وبالتالي يحصل على أكثر من عنوان دفع فريد، بحيث يكون لكل حساب مصرفي معرف خاص به.

ويتمثل عنوان الدفع اللحظي IPA في معرف إلكتروني فريد يختاره العميل بنفسه على شكل اسم مخصص متبوعا بـ "@instapay"، مثل: UserName\@instapay.

ويستخدم هذا العنوان لتبسيط عمليات إرسال واستقبال الأموال بشكل مباشر وسريع بين المستخدمين، دون الحاجة إلى إدخال بيانات الحساب البنكي التقليدية في كل مرة.

كيفية استراجع ipa في instapay؟

وفي إطار تطوير المنظومة، أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية IPN عن تعديل جديد يخص الرسوم والتكاليف الخاصة بخدماتها، على أن يتم تطبيقها اعتبارا من الأول من أبريل 2025.

ويشمل هذا التحديث العمليات التي تتم عبر تطبيق إنستاباي، وذلك في إطار خطة الشبكة لتعزيز كفاءة خدماتها الرقمية، وتقديم حلول مالية أكثر تطورا تتماشى مع متطلبات العملاء، وتضمن استمرارية الخدمة على نطاق واسع.

كما يظل تطبيق إنستاباي التطبيق الرسمي الوحيد المرخص من البنك المركزي المصري لتقديم خدمات الدفع اللحظي، حيث يتيح التحويل الفوري بين مختلف البنوك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمان وحماية بيانات العملاء.

أما عن الراغبين في حذف حسابهم نهائيا من تطبيق إنستاباي، فيمكن تنفيذ ذلك عبر خطوات محددة داخل التطبيق، تبدأ بفتح الحسابات، ثم اختيار "المزيد" والدخول إلى "عرض كشف الحساب"، وبعدها الضغط على "حذف الحساب".

عند هذه الخطوة يطلب من العميل إدخال كلمة المرور للتأكد من هويته، ثم الضغط على "تأكيد"، ليتم حذف الحساب بشكل كامل ونهائي.

ويقدم تطبيق إنستاباي مرونة عالية في إدارة الحسابات، مع توفير أقصى درجات الأمان، ليظل الخيار الأول للراغبين في استخدام خدمات الدفع الرقمي في مصر.