قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة بعد صراع مع المرض
رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز
الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة
مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة
مدبولي : نستهدف نزول معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي
مدبولي : نستهدف خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي
ناسا تثير الجدل باكتشافات جديدة حول الحياة على المريخ .. ماذا وجد العلماء؟
مدبولي : المستثمرون يطالبون باستدامة الطاقة والغاز الطبيعي
لا كاميرات مراقبة والجرد أظهر السرقة | مصادر تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل اختفاء سوار متحف التحرير
رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟
مدبولي: التضخم انخفض لـ 12% .. ونجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف أسترجع ipa في instapay؟

كيف استرجع ipa في instapay؟
كيف استرجع ipa في instapay؟
محمد غالي

تطبيق إنستاباي بات واحدا من أهم الأدوات المصرفية الرقمية التي يبحث عنها العملاء، خاصة مع تنامي استخدام خدمات الدفع اللحظي في مصر، والتي تعتمد على شبكة المدفوعات اللحظية IPN تحت إشراف البنك المركزي.

كيف استرجع ipa في instapay؟

الرقم السري IPN PIN هو رمز حماية مكون من 6 أرقام، يتم إنشاؤه من جانب العميل فور إضافة الحساب إلى شبكة المدفوعات اللحظية، ويعد خطوة أساسية للتصديق على جميع المعاملات المالية التي تتم من خلال تطبيق إنستاباي.

هذا الرقم يعد معلومة شخصية وسرية، حيث يتم حفظه وتأمينه لدى البنك التابع له الحساب، ولا يجوز تحت أي ظرف مشاركته مع أي طرف آخر حتى لا يتعرض الحساب المصرفي لمخاطر أو محاولات اختراق.

وفيما يتعلق بالحالات الخاصة باستخدام الرقم السري، إذا قام العميل بإنشاء رقم IPN PIN مسبقا ثم قام بحذف حسابه من تطبيق إنستاباي وأعاده مرة أخرى، فلن يكون بحاجة إلى إنشاء رقم جديد، إذ إن الرقم السري يظل محفوظا لدى البنك ويمكن استخدامه بشكل مباشر عند إعادة ربط الحساب.

أما إذا تعرض الحساب المصرفي للحظر أو تم إيقاف التعامل عليه، فيمكن إعادة تفعيله بسهولة عبر الدخول إلى خيار "إدارة الحسابات" داخل التطبيق، ثم الضغط على الحساب المطلوب، يليها اختيار "إعادة ضبط/إلغاء حظر الرقم السري IPN PIN". 

بعد ذلك يقوم العميل بإدخال بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به مع الرقم السري للبطاقة، ثم يستقبل رمز تحقق لمرة واحدة (OTP) عبر رسالة نصية قصيرة. 


بعد إدخال الرمز يتم تعيين رقم سري جديد IPN PIN وتأكيده ليعود الحساب للعمل بشكل طبيعي.

وفي حالة نسيان الرقم السري، يتم اتباع نفس الخطوات السابقة لإعادة ضبطه، حيث يبدأ العميل من "إدارة الحسابات"، يختار الحساب، ثم يضغط على خيار "إعادة ضبط/إلغاء حظر الرقم السري"، ويكمل الإجراءات باستخدام بيانات البطاقة والـ OTP، ثم يقوم بتعيين رقم سري جديد وتأكيده.

بهذه الآلية يضمن تطبيق إنستاباي أقصى درجات الأمان لحسابات العملاء، مع مرونة في إدارة الأرقام السرية والتعامل مع حالات النسيان أو الحظر، بما يعزز من ثقة المستخدمين في خدمات شبكة المدفوعات اللحظية.

عدد الحسابات التي يمكن ربطها عبر تطبيق انستا باي

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن تطبيق إنستاباي يتيح للعميل إنشاء عنوان دفع لحظي IPA واحد لكل حساب مصرفي يتم ربطه بالتطبيق. 
ويعني ذلك أن العميل يستطيع ربط عدد غير محدود من الحسابات، بقدر ما يمتلكه من حسابات في البنوك المختلفة. 
وبالتالي يحصل على أكثر من عنوان دفع فريد، بحيث يكون لكل حساب مصرفي معرف خاص به.

ويتمثل عنوان الدفع اللحظي IPA في معرف إلكتروني فريد يختاره العميل بنفسه على شكل اسم مخصص متبوعا بـ "@instapay"، مثل: UserName\@instapay. 

كيف استرجع ipa في instapay؟


ويستخدم هذا العنوان لتبسيط عمليات إرسال واستقبال الأموال بشكل مباشر وسريع بين المستخدمين، دون الحاجة إلى إدخال بيانات الحساب البنكي التقليدية في كل مرة.

كيفية استراجع ipa في instapay؟

وفي إطار تطوير المنظومة، أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية IPN عن تعديل جديد يخص الرسوم والتكاليف الخاصة بخدماتها، على أن يتم تطبيقها اعتبارا من الأول من أبريل 2025. 

ويشمل هذا التحديث العمليات التي تتم عبر تطبيق إنستاباي، وذلك في إطار خطة الشبكة لتعزيز كفاءة خدماتها الرقمية، وتقديم حلول مالية أكثر تطورا تتماشى مع متطلبات العملاء، وتضمن استمرارية الخدمة على نطاق واسع.

كما يظل تطبيق إنستاباي التطبيق الرسمي الوحيد المرخص من البنك المركزي المصري لتقديم خدمات الدفع اللحظي، حيث يتيح التحويل الفوري بين مختلف البنوك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمان وحماية بيانات العملاء.

أما عن الراغبين في حذف حسابهم نهائيا من تطبيق إنستاباي، فيمكن تنفيذ ذلك عبر خطوات محددة داخل التطبيق، تبدأ بفتح الحسابات، ثم اختيار "المزيد" والدخول إلى "عرض كشف الحساب"، وبعدها الضغط على "حذف الحساب". 
عند هذه الخطوة يطلب من العميل إدخال كلمة المرور للتأكد من هويته، ثم الضغط على "تأكيد"، ليتم حذف الحساب بشكل كامل ونهائي.

ويقدم تطبيق إنستاباي مرونة عالية في إدارة الحسابات، مع توفير أقصى درجات الأمان، ليظل الخيار الأول للراغبين في استخدام خدمات الدفع الرقمي في مصر.

تطبيق إنستاباي شبكة المدفوعات اللحظية IPN الرقم السري IPN PIN instaPay كيف استرجع ipa في instapay

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

ترشيحاتنا

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

بالصور

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات

تحت الـ100 ألف ريال .. أرخص 5 سيارات سيدان في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

في العام الدراسي الجديد.. دليل الأمهات لاختيار الشنطة المثالية وغذاء صحي للأطفال

أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال
أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال
أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد