خطوات دفع فاتورة الغاز المنزلي وتسجيل قراءة العداد بالموبايل 2025

رئيس وزراء اليونان: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية من أجل السلام في غزة
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
أخبار البلد

خطوات دفع فاتورة الغاز المنزلي وتسجيل قراءة العداد بالموبيل 2025
محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن وسائل سهلة وآمنة لسداد فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي وتسجيل قراءة العداد إلكترونيا، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين عبر الإنترنت. 

سداد فاتورة الغاز الطبيعي

وقد أتاحت شركات الغاز الطبيعي في مصر مجموعة واسعة من الخيارات الذكية التي تتيح الدفع وتسجيل القراءة الشهرية بسهولة من خلال الهاتف المحمول دون الحاجة إلى زيارة مقار الشركات.

طرق دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين

حرصت شركات الغاز على توفير منصات إلكترونية متنوعة لتسهيل سداد الفواتير الشهرية، من أبرزها:

1- موقع ماي فوري (MyFawry):
يمكن الدخول إلى موقع ماي فوري عبر الرابط الرسمي (https://petrotrade.com.eg) أو تحميل التطبيق من متجر Google Play أو App Store، ثم اختيار خدمة "فاتورة الغاز" وإدخال رقم المشترك لاستكمال عملية الدفع بسهولة.

2- تطبيق جوميا باي (Jumia Pay):
يتيح التطبيق إمكانية سداد فواتير الغاز بشكل فوري وآمن، وذلك بعد تسجيل الدخول واختيار فئة "المرافق العامة"، ثم إدخال بيانات حساب الغاز وإتمام السداد الإلكتروني دون أي تعقيدات.

3- الموقع الرسمي لشركة بتروتريد:
توفر شركة بتروتريد عبر موقعها الإلكتروني خدمة الدفع المباشر للفواتير من خلال إدخال رقم الحساب واختيار وسيلة الدفع المناسبة سواء باستخدام الفيزا أو المحافظ الإلكترونية المختلفة.

المحافظ الإلكترونية المتاحة لسداد فاتورة الغاز

أتاحت شركات الاتصالات والبنوك المصرية إمكانية سداد فاتورة الغاز الطبيعي من خلال مجموعة من المحافظ الإلكترونية التي توفر مرونة عالية وسرعة في الدفع، وتشمل:
فون كاش – البنك الأهلي المصري
BM Wallet – بنك مصر
فودافون كاش
أورنج موني
اتصالات كاش
وي باي (WE Pay)

ويتم السداد عبر فتح تطبيق المحفظة الإلكترونية، ثم اختيار “مرافق عامة”، وتحديد شركة الغاز التابع لها الحساب، وإدخال رقم المشترك واستكمال الدفع.

الدفع عبر ماكينات الدفع الإلكتروني (POS)

تنتشر في مختلف المحافظات ماكينات الدفع الإلكتروني التابعة لشركات التحصيل المختلفة، والتي يمكن من خلالها سداد فواتير الغاز بكل سهولة، ومن أبرزها:
فوري
أمان
خدماتي
مصاري
ضامن
ممكن
BEE
إي فاينانس

خطوات الدفع عبر الماكينات تشمل اختيار “مرافق عامة”، ثم تحديد شركة الغاز، وإدخال رقم المشترك، وتحديد عدد الفواتير المطلوب سدادها، ثم تأكيد العملية واستلام إيصال الدفع الفوري.

سداد فاتورة الغاز باستخدام البطاقات البنكية

تتيح بعض شركات الغاز إمكانية سداد الفواتير باستخدام البطاقات البنكية سواء فيزا أو ماستر كارد من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الغاز
2. إدخال رقم الحساب
3. اختيار خدمة الدفع الإلكتروني
4. إدخال بيانات البطاقة البنكية
5. تأكيد العملية واستلام إشعار السداد من البنك

سداد الفاتورة من خلال مكاتب البريد المصري

تعد مكاتب البريد أحد أهم الوسائل التقليدية المعتمدة لسداد فواتير الغاز في جميع محافظات الجمهورية، حيث يمكن للمواطن التوجه إلى أقرب فرع بريدي وتقديم رقم الحساب لموظف المكتب، ليقوم بإتمام عملية الدفع وتسليم إيصال السداد المعتمد.

تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا

تقدم شركات الغاز أيضا خدمة تسجيل قراءة العداد شهريا عبر المواقع والتطبيقات الرسمية، وذلك لضمان دقة احتساب الاستهلاك الفعلي وتجنب التقديرات العشوائية. 

وتتطلب الخدمة إدخال القراءة يدويا خلال الفترة المخصصة شهريا، لتظهر بعد ذلك قيمة الفاتورة المستحقة بناء على الاستهلاك الحقيقي للمواطن.

بهذه المنظومة الرقمية المتكاملة، تواصل شركات الغاز الطبيعي في مصر دعم خطط التحول الرقمي للدولة، وتعمل على تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتخفيف الضغط على الفروع، بما يضمن سرعة الخدمة ودقتها وتحسين جودة التجربة للمستخدمين في جميع أنحاء الجمهورية.

فاتورة الغاز خطوات دفع فاتورة الغاز تسجيل قراءة العداد الغاز المنزلي دفع فاتورة الغاز المنزلي

