محافظ الإسكندرية: مترو أبوقير ينقل 80 ألف راكب في الساعة

أحمد بسيوني

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن مشروع مترو أبوقير يساهم في نقل نحو 80 ألف راكب في الساعة، مما يخفف من الازدحام المروري ويُحدث نقلة نوعية في قطاع النقل داخل المحافظة.

جاء ذلك خلال افتتاح مدرسة أحمد حمدي شيبوب الابتدائية، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة الشاملة التي جرت بالتعاون مع شركة أوراسكوم للإنشاءات ومؤسسة “علّمني”.

وأضاف أن مشروع المترو، إلى جانب خطة تطوير ترام الإسكندرية، يعكسان رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية الذكية وتحقيق التنمية المستدامة.

أكد الفريق أحمد خالد أن ما تشهده محافظة الإسكندرية حاليًا من إنجازات في قطاعات التعليم، والنقل، والصحة، يعكس التزام الدولة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، بالعمل المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل، مشيرًا إلى أن الإسكندرية على أعتاب مرحلة جديدة من التنمية والنهضة الشاملة، تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين بشكل ملموس.

وقد تم تجهيز المدرسة بأحدث الوسائل التعليمية الحديثة، لتستوعب نحو 4000 طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية، بما يضمن بيئة تعليمية متكاملة تواكب تطلعات الدولة في تطوير المنظومة التعليمية.

وتمثل مدرسة "أحمد شيبوب" نموذجًا حيًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث ساهم في إنجاز المشروع كل من شركة أوراسكوم للإنشاءات، ومؤسسة "علّمني"، إلى جانب الهيئة القومية للأنفاق، ومديرية التربية والتعليم، ومحافظة الإسكندرية، في إطار شراكة فعّالة تهدف إلى تطوير التعليم وخدمة المجتمع.

