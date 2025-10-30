مع تطبيق التوقيت الشتوي اليوم.. كيف نستفيد من تأخير الساعة 60 دقيقة؟

كشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة، فائدة تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، مؤكدا أن هذا التغيير يساهم في ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء بشكل ملحوظ.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وسارة سامي ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة “صدى البلد” أن الذروة في استهلاك الكهرباء خلال الشتاء تقل مقارنة بفصل الصيف، ما يؤدي إلى خفض استخدام الغاز الطبيعي والمازوت في محطات التوليد وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأوضح الشناوي، أن التوقيت الشتوي المعمول به في العديد من دول العالم يساعد على تحسين إدارة استهلاك الطاقة في ساعات المساء، حيث تنخفض معدلات التشغيل الكثيف للأجهزة الكهربائية مقارنة بفصل الصيف الذي يشهد ضغطًا أكبر بسبب تشغيل أجهزة التكييف.

وقدم خبير الطاقة مجموعة من النصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء خلال الشتاء، أبرزها تقليل فترات تشغيل السخان الكهربائي والدفايات، وعدم تركها متصلة بالكهرباء طوال الوقت، مع ضرورة تجنب تشغيل الدفاية بالقرب من السجاد أو الستائر لتفادي الحرائق.