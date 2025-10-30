قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموت يفجع نجم الزمالك السابق بعد معاناة مع المرض
مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية
تكريم رئيسي حي شمال وجنوب الغردقة تقديراً لجهودهما خلال فترة عملهما
مطار مرسى علم يستقبل 4 آلاف سائح على متن 20 رحلة دولية اليوم
نقطة وحيدة تعطل الصفقة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات الزمالك لضم نجم بتروجيت
التطوير العقاري: المدن الساحلية المصرية تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها للمنافسة العالمية
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر الكامل لأي مخططات لتقسيم السودان
ليفربول يحقق رقما كارثيا بعد وداع كأس كاراباو
مفتي الجمهورية: المتحف الكبير يجسدعراقة وريادة الحضارة المصرية
مع تطبيق التوقيت الشتوي اليوم.. كيف نستفيد من تأخير الساعة 60 دقيقة؟
نشر فيديوهات خادشة للحياء.. أم مكة تواجه الحبس سنتين بالقانون
المالية: نعمل على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مع تطبيق التوقيت الشتوي اليوم.. كيف نستفيد من تأخير الساعة 60 دقيقة؟

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
البهى عمرو

كشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة، فائدة تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، مؤكدا أن هذا التغيير يساهم في ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء بشكل ملحوظ.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وسارة سامي ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة “صدى البلد” أن الذروة في استهلاك الكهرباء خلال الشتاء تقل مقارنة بفصل الصيف، ما يؤدي إلى خفض استخدام الغاز الطبيعي والمازوت في محطات التوليد وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأوضح الشناوي، أن التوقيت الشتوي المعمول به في العديد من دول العالم يساعد على تحسين إدارة استهلاك الطاقة في ساعات المساء، حيث تنخفض معدلات التشغيل الكثيف للأجهزة الكهربائية مقارنة بفصل الصيف الذي يشهد ضغطًا أكبر بسبب تشغيل أجهزة التكييف.

وقدم خبير الطاقة مجموعة من النصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء خلال الشتاء، أبرزها تقليل فترات تشغيل السخان الكهربائي والدفايات، وعدم تركها متصلة بالكهرباء طوال الوقت، مع ضرورة تجنب تشغيل الدفاية بالقرب من السجاد أو الستائر لتفادي الحرائق.

التوقيت الشتوي تطبيق التوقيت الشتوي تأخير الساعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

ترشيحاتنا

الزهايمر

الدراسات الجينية مفتاح علاج آلزهايمر.. تفاصيل

الصدفية

مش مجرد مشاكل جلدية.. احذر مضاعفات مرض الصدفية

السكرى

لمرضى السكري.. جوارب ذكية تنشط الأعصاب وتحمى القدم

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد