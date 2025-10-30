خبير طاقة: التوقيت الشتوى مطبق في معظم دول العالم ويقلل من استهلاك الوقود

أكد الدكتور أحمد الشناوي خبير الطاقة، أن التوقيت الشتوى مطبق في معظم دول العالم، وليس في مصر فقط وأن هذا التوقيت يقلل من استهلاك الوقود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، أن استهلاك الطاقة في الصيف يكون أكثر بكثير، من فصل الشتاء، وذلك بسبب التكييف، لكن في الشتاء يكون تشغيل الدفاية فقط.

ونصح المواطنين بعدم تشغيل المدفأة في مكان غير أمن، حتى لا تحدث حرائق، وأنه من غير الطبيعي أن يقوم المواطن بتشغيل المدفأة وينام، لآن من الممكن أن تتسبب في حرائق.

ولفت إلى أنه ينصح المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء بشكل عام، وعدموضع توصيلة كهرباء السخان بشكل مستمر.