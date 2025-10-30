قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: الرئيس السيسي وضع الخطوط الحمراء أمام العالم وحمى القضية الفلسطينية
أبو العينين: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة جديدة عن عظمة مصر للعالم
أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص
أبو العينين: مصر الحديثة تكتب بأحرف من نور بقيادة الرئيس السيسي
أبو العينين: المشاركة الواسعة في مؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة تعكس وعي المصريين
أبو العينين: القائمة الوطنية تضم نخبة من الكفاءات وتجسد الحراك السياسي الواعي
وزير السياحة والآثار: إنجاز المتحف المصري لا يمكن كان هيتم إلا بدعم الرئيس السيسي
قيادي سوداني: ما يحدث في الفاشر تطهير عرقي وجريمة مروعة ترتكبها ميليشيا الدعم السريع
فيريرا يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد تعادل الزمالك مع البنك الأهلي
وزير السياحة يمازح أسامة كمال: اللي أنت عايز تعرفه مش هقولك عليه.. فيديو
ألمانيا تحذر من تصعيد نووي عالمي بعد إعلان ترامب استئناف التجارب الذرية
صورة من الماضي البعيد.. أشرف عبدالباقي يثير الجدل بشبهه بأحد المصريين القدماء
أخبار البلد

مع قرب التطبيق رسميا.. مواعيد المترو بالتوقيت الشتوي 2025

مع قرب التطبيق رسميا .. مواعيد المترو خلال التوقيت الشتوي 2025
مع قرب التطبيق رسميا .. مواعيد المترو خلال التوقيت الشتوي 2025
عبد الفتاح تركي

مواعيد عمل مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي .. تبدأ مصر رسميًا خلال ساعات تطبيق التوقيت الشتوي 2025، وهو ما يثير تساؤلات آلاف المواطنين حول مواعيد عمل مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي بعد تغيير الساعة. 

وأوضح بيان أن ذلك يأتي بالتزامن مع إعلان الهيئة القومية للأنفاق جاهزيتها الكاملة لتطبيق المواعيد الجديدة على جميع خطوط المترو الثلاثة، وذلك اعتبارًا من مساء الخميس 30 أكتوبر 2025.

مترو الأنفاق

وأكدت الهيئة أن جميع القطارات ستعمل وفق جداول زمنية دقيقة تتماشى مع تعديل التوقيت، بما يضمن انتظام حركة التشغيل على مدار اليوم وتوفير وسيلة نقل آمنة وسريعة لملايين الركاب يوميًا.

واقرأ أيضًا:

مترو الأنفاق

الهيئة القومية للأنفاق تعلن مواعيد المترو في التوقيت الشتوي

أوضحت الهيئة القومية للأنفاق أن خطة التشغيل خلال التوقيت الشتوي تشمل تعديل مواعيد انطلاق القطارات من المحطات الانتهائية للخطوط الثلاثة بما يتناسب مع تغيير الساعة الرسمية في الدولة. 

يبدأ تطبيق هذه الخطة اعتبارًا من مساء الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، لتواكب بدء التوقيت الشتوي في مصر.

وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تهدف إلى الحفاظ على انضباط التشغيل وتيسير حركة المواطنين في الذهاب إلى أعمالهم وجامعاتهم ومختلف المشاوير اليومية، خاصة في فترات الذروة الصباحية والمسائية.

مواعيد قيام أول القطارات في الخطوط الثلاثة

جاءت مواعيد تشغيل أول القطارات في الخطوط الثلاثة ضمن التوقيت الشتوي على النحو الآتي:

  • يقوم أول قطار من المحطات الانتهائية للخطين الأول والثاني (حلوان – المرج الجديدة – شبرا – المنيب) في الساعة 5:15 صباحًا.
  • ينطلق أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس في الساعة 5:15 صباحًا.
  • يتحرك أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج في الساعة 5:20 صباحًا.
  • يبدأ أول قطار من محور روض الفرج إلى عدلي منصور في الساعة 5:15 صباحًا.

وتأتي هذه المواعيد لضمان تغطية احتياجات الركاب منذ الساعات الأولى من الصباح، مع الحفاظ على انتظام الخدمة وسرعة التشغيل بين مختلف المحطات.

الخط الثالث لمترو الأنفاق

مواعيد آخر القطارات في الخطوط الثلاثة خلال التوقيت الشتوي

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أيضًا عن مواعيد آخر القطارات بنهاية اليوم، حيث جاءت المواعيد على النحو الآتي:

يقوم آخر قطار من المرج الجديدة وحلوان في الساعة 11:40 مساءً.

ينطلق آخر قطار من شبرا في الساعة 11:55 مساءً.

يتحرك آخر قطار من المنيب في الساعة 12:05 صباحًا.

كما أوضحت الهيئة أن هذه المواعيد تتيح للمواطنين فرصة كافية لاستخدام المترو في العودة من أعمالهم أو أنشطتهم اليومية قبل إغلاق التشغيل الليلي.

أول فتاة تقود قطارات مترو الأنفاق بمصر

مواعيد مترو الخط الثالث عدلي منصور جامعة القاهرة

وفيما يتعلق بخط المترو الثالث، أعلنت الهيئة أن المواعيد ستكون كالآتي:

  • يقوم آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة في الساعة 11:33 مساءً.
  • ينطلق آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج في الساعة 11:29 مساءً.
  • يتحرك آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور في الساعة 11:55 مساءً.
  • يقوم آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور في الساعة 11:52 مساءً.
  • أما عن نقاط التقاء الخطوط المختلفة، فقد أوضحت الهيئة أن آخر القطارات بالخطين الأول والثاني تتقابل في محطة السادات في الساعة 12:25 صباحًا، بينما ينتهي الربط بين الخطين الأول والثالث بمحطة ناصر والخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة في تمام الساعة 12:00 صباحًا.
  • كما ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة في الساعة 11:45 مساءً، وهو ما يضمن تنسيقًا دقيقًا لحركة القطارات بين جميع الخطوط في نهاية التشغيل اليومي.
مترو الأنفاق

موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر

يُذكر أن تطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2025 سيبدأ رسميًا مساء الخميس الأخير من شهر أكتوبر، الموافق 30 أكتوبر 2025. 

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة مع نهاية اليوم، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر أبريل من العام المقبل.

ويهدف هذا التغيير إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم ساعات العمل خلال فصل الشتاء بما يتماشى مع ظروف الطقس وتقليل فترات الذروة في استهلاك الكهرباء، خاصة في الصباح الباكر والمساء.

الاستعدادات الكاملة لتطبيق التوقيت الشتوي

أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنها استكملت جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية لتطبيق مواعيد التشغيل الجديدة من دون أي تأثير على انتظام حركة المترو، مع التأكيد على تواجد فرق تشغيل وصيانة في جميع المحطات الرئيسية والفرعية على مدار اليوم لتقديم المساعدة الفورية للركاب عند الحاجة.

مترو الأنفاق

كما ناشدت الهيئة المواطنين ضرورة الالتزام بمواعيد القطارات الجديدة ومراعاة تغيير الساعة عند استخدام المترو، لضمان دقة المواعيد وسهولة التنقل بين الخطوط المختلفة خلال الفترة الشتوية.

مترو الأنفاق مواعيد عمل مترو الأنفاق مواعيد عمل مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي مواعيد المترو في التوقيت الشتوي مواعيد مترو الخط الثالث مواعيد مترو الخط الثالث عدلي منصور جامعة القاهرة

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فوائد مذهلة لعصير القصب.. لكن احذر متى يتحول لمشروب فاسد يهدد صحتك

فوائد عصير القصب

