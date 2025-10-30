قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تأخير الساعة.. مترو الأنفاق يكشف مواعيده الجديدة

حمادة خطاب

 أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي بعد منتصف ليل يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025 ، حيث ستكون مواعيد قيام خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف(LRT) كالتالي:

أولًا: مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة 

-قيام أول قطار من المحطات الانتهائية للخطين الأول والثاني (حلوان- المرج الجديدة - شبرا- المنيب) الساعة 5:15 صباحاً

قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس الساعة ٥:١٥ صباحاً-

-قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة ٥:٢٠ صباحاً ومن محور روض الفرج إلى عدلي منصور الساعة ٥:١٥ صباحاً   

- قيام آخر قطار من المرج الجديدة وحلوان 11:40 مساءً

- قيام آخر قطار من شبرا   11:55 مساءً

- قيام آخر قطار من المنيب 12:05 صباحاً

قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة الساعة 11:٣٣ مساءً-

قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 11:٢٩ مساءً-

-قيام آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:٥٥ مساءً

قيام آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:٥٢ مساءً  -

• يتم تقابل آخر قطارات بالخطين الأول والثاني بمحطة السادات الساعة 12:25 صباحاً 

• ينتهي الربط بين الخطين الأول والثالث بمحطة ناصر والخطين الثاني والثالث بالعتبة     الساعة 12:00 صباحاً 

• ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة الساعة 11:45 مساءً 

ثانياً: مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT  

-قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة الساعة  6:00  صباحاً

-قيام أول قطار من الفنون والثقافة في اتجاه عدلي منصور الساعة  6:04  صباحاً

-قيام أول قطار من العبور الجديدة ( المعرفة ) في اتجاه بدر الساعة 6:48     صباحاً 

-قيام أول قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) الساعة  6:34   صباحاً

-قيام أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور الساعة  6:01 صباحاً

* بالإضافة إلى قيام قطار مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة الساعة ٧:٣٠ صباحاً               والساعة ٨:٠٠ صباحاً

-قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 10:15  مساءً 

-قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه بدر الساعة  10:45   مساءً

-قيام آخر قطار من محطة بدر في اتجاه عدلي منصور الساعة  10:36  مساءً

-قيام آخر قطار من الفنون والثقافة في اتجاه بدر الساعة  10:45  مساءً

-قيام آخر قطار من محطة العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه بدر الساعة  10:39  مساءً

 و أشار البيان إلى توجيهات  الفريق مهندس  كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لرئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف((LRT لاستمرار المتابعة الدقيقة لحركة التشغيل من خلال غرف التحكم المركزي ، وتواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات مع الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الازدحام ، واستعداد فرق الطوارئ المنتشرة في المحطات لمواجهة أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب.

وزارة النقل الهيئة القومية للأنفاق التوقيت الشتوي

