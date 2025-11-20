ولي العهد السعودي يتطلع لتطوير مسار الاستثمار مع واشنطن .. وترامب: نعمل لجعل تحالفنا أكثر قوة

أبدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تطلعه لتعزيز العلاقة التاريخية وتطوير مسار الاستثمار بين السعودية والولايات المتحدة، داعيًا إلى اغتنام الفرص الجاذبة التي تتيحها الشراكة السعودية الأمريكية.. فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة والسعودية تعملان لجعل التحالف أقوى وأكثر قوة مما كان عليه في أي وقت مضى.



جاء ذلك خلال مشاركة ولي العهد رئيس الوزراء السعودي، والرئيس الأمريكي في أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي المنعقد في مركز "جون كينيدي" بالعاصمة الأمريكية (واشنطن).



وأشار ولي العهد السعودي - وفق كلمته، التي بثتها وكالة الأنباء السعودية (واس) - إلى أنه جرى توقيع اتفاقيات لمشروعات استثمارية جديدة تتضمن قطاعات الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والقطاع المالي؛ مما سيسهم في توطين وتوفير فرص وظيفية كثيرة في السعودية والولايات المتحدة، ودعم النمو الاقتصادي في البلدين.



من جانبه، قال الرئيس الأمريكي - خلال كلمته أمام المنتدى - "قمنا أمس بتسمية المملكة كحليف رئيسي خارج الناتو؛ إنه شرف عظيم يحدث نادرا.. هذه علامة ثقة؛ لقد وقعنا اتفاقية دفاع استراتيجية تاريخية بالأمس أيضا؛ وهي شراكة مشرفة جدًا؛ وسنبيع للسعودية بعضا من أعظم المعدات العسكرية التي تم بناؤها على الإطلاق".



وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تعملان لجعل التحالف أقوى وأكثر قوة مما كان عليه؛ في أي وقت مضى.