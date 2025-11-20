قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز تكليف شخص بمهام موظف آخر مقابل أجر؟.. الإفتاء تحدد حكم الشرع
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
فنزويلا تحشد أسلحة ثقيلة على ساحل الكاريبي .. وتعلن استعدادها لحرب طويلة
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
أخبار العالم

باريس بدون كهرباء .. انقطاع التيار عن أجزاء من العاصمة الفرنسية

إنقطاع الكهرباء
إنقطاع الكهرباء
محمود نوفل

أفادت وكالة رويترز - نقلا عن شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفرنسية - بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة باريس.

وفي وقت سابق ، أخلت الشرطة الفرنسية مكاتب مجموعة RMC BFM في الدائرة الخامسة عشرة بباريس، بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة أدى إلى وقف البث المباشر مؤقتًا.

كان مركز شرطة باريس قد تلقت رسالة من مجهول ادعى زرع عبوات ناسفة وهدد بتفجير المبنى في 3:20 مساءً، ما دفع السلطات إلى تطبيق إجراءات خطة «فيجيبيرات» وتشديد الطوق الأمني حول المنطقة.


وأمرت إدارة BFMTV بإخلاء المبنى، كما أُخلي موظفو قناة SFR المشاركون في المبنى نفسه. ووصلت فرق تفكيك المتفجرات وخمس وحدات من الكلاب البوليسية التي قامت بتمشيط المكان طابقًا طابقًا. 

ورفعت الشرطة حالة التأهب عقب التأكد من خلو المبنى من أي تهديد، ليعود الموظفون إلى أعمالهم ويستأنف البث بشكل طبيعي.


وتؤكد السلطات الفرنسية أن هذا النوع من التهديدات، الذي يستهدف مؤسسات إعلامية وثقافية وتعليمية، غالبًا ما يكون كاذبًا، لكنها تتعامل معه بجدية كاملة. وتصل عقوبة التهديد الكاذب بقنبلة إلى عامين حبسًا وغرامة 30 ألف يورو، سواء كان الفاعل بالغًا أو قاصرًا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
