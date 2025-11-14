المدعي العام في باريس: حادث محطة قطار مونبارناس ليس إرهابيا

أكد مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الجمعة أن حادثة محطة قطار مونبارناس بوسط العاصمة الفرنسية ليس إرهابيا.

محطة قطار مونبارناس

وصرح المدعي العام في باريس لوكالة رويترز أن طلقة نارية واحدة على الأقل أُطلقت في محطة قطار مونبارناس، موضحا أن الشخص المستهدف معروف بأنه صاحب سوابق عنف منزلي لوّح بسكين في وجوه رجال شرطة في المحطة.

وشاهد شاهد عيان من رويترز الشرطة الفرنسية وهي تنفذ عملية بعد ظهر الجمعة في محطة قطار مونبارناس بوسط باريس وأمرت بإخلائها.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة رويترز إن الشرطة الفرنسية أطلقت النار على شخص في محطة مونبارناس بالعاصمة باريس، وجرى إخلاء المحطة بعد العملية الأمنية.

#Últimahora 🚨 Disparos en la estación de tren #París-#Montparnasse: la policía abate a un individuo y desaloja la zona.



Los detalles del suceso son aún algo confusos.#Francia #Francepic.twitter.com/PHjTf52gqk — eSPAINews (@eSPAINews_) November 14, 2025

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أن محطة مونبارناس شهدت حالة من الفوضى بعدما قُتل رجل برصاص الشرطة التي أطلقت رصاصتين مما أثار الذعر في المحطة.

وأضافت أنه كان من المقرر إلقاء القبض على المشتبه به عند نزوله من قطار فائق السرعة في محطة مونبارناس يوم الجمعة ، للاشتباه في توجيهه تهديدات بالقتل لشريكته السابقة.