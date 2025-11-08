حبس ثلاث نساء بتهمة التخطيط لهجوم في باريس

كشفت مصادر قضائية فرنسية عن توقيف ثلاث نساء بعد الاشتباه في تورطهن في مشروع هجوم كان يستهدف قاعات حفلات في العاصمة باريس، في وقت تستعد فيه فرنسا لإحياء الذكرى العاشرة لهجمات 13 نوفمبر 2015، والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصا.

وأوضحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنها فتحت تحقيقا قضائيا في 10 أكتوبر الماضي بتهمة "المشاركة في جماعة إجرامية إرهابية بهدف التخطيط لارتكاب جرائم تستهدف الأشخاص".

وتتراوح أعمار المشتبه بهن بين 18 و19 و21 عاما، وقد تقرر وضعهن قيد الحبس الاحتياطي بانتظار استكمال التحقيقات، حيث يُشتبه في أنهن خططن لتنفيذ هجوم على قاعة حفلات أو حانات في العاصمة باريس.

وأوضحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن هذا هو الهجوم السادس الذي تم إحباطه في فرنسا منذ بداية عام 2025.

وتم توقيف النساء، وجميعهن من الجنسية الفرنسية، في مدن "ليون"، و"فيرزون"، و"فيلوربان" ، وستتيح المراحل المقبلة للتحقيق كشف النوايا الحقيقية للمتهمات، ومدى تخطيطهن لمشروعهن الإجرامي، وقدرتهن على تنفيذ المخطط، في حين تنفي المتهمات الثلاث التخطيط للهجوم.