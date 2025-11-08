قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
برلماني: إصدار الصكوك السيادية يخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية
مشاهد مفرحة.. توافدون كبير على المتحف الكبير| فيديو
خبير عسكري: واشنطن باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية
السيطرة على حريق قطعة أرض زراعية بكورنيش حلوان
4.7 مليون توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير التصويت بالخارج في اليوم الثاني
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: إقبال الناخبين المصريين بألمانيا للتصويت في انتخابات مجلس النواب
ارتفاع حصيلة المصابين جراء الإعصار في البرازيل إلى 432 شخصا
ترامب: واشنطن تقاطع قمة الـ 20 بجنوب إفريقيا احتجاجاً على سوء معاملة المزارعين البيض
رسمياً.. انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي| خاص
الفنان صالح عبد النبي: مضيت على القايمة وأنا مش عارف عنها حاجة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

حبس ثلاث نساء بتهمة التخطيط لهجوم في باريس
كشفت مصادر قضائية فرنسية عن توقيف ثلاث نساء بعد الاشتباه في تورطهن في مشروع هجوم كان يستهدف قاعات حفلات في العاصمة باريس، في وقت تستعد فيه فرنسا لإحياء الذكرى العاشرة لهجمات 13 نوفمبر 2015، والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصا.

وأوضحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنها فتحت تحقيقا قضائيا في 10 أكتوبر الماضي بتهمة "المشاركة في جماعة إجرامية إرهابية بهدف التخطيط لارتكاب جرائم تستهدف الأشخاص". 

وتتراوح أعمار المشتبه بهن بين 18 و19 و21 عاما، وقد تقرر وضعهن قيد الحبس الاحتياطي بانتظار استكمال التحقيقات، حيث يُشتبه في أنهن خططن لتنفيذ هجوم على قاعة حفلات أو حانات في العاصمة باريس.

وأوضحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن هذا هو الهجوم السادس الذي تم إحباطه في فرنسا منذ بداية عام 2025.

وتم توقيف النساء، وجميعهن من الجنسية الفرنسية، في مدن "ليون"، و"فيرزون"، و"فيلوربان" ، وستتيح المراحل المقبلة للتحقيق كشف النوايا الحقيقية للمتهمات، ومدى تخطيطهن لمشروعهن الإجرامي، وقدرتهن على تنفيذ المخطط، في حين تنفي المتهمات الثلاث التخطيط للهجوم.

