إخلاء محطة قطار مونبارناس بوسط باريس بعد مقتل مشتبه به.. شاهد

أفاد شاهد عيان لوكالة رويترز بأن الشرطة الفرنسية نفذت عملية بعد ظهر الجمعة في محطة قطار مونبارناس بوسط باريس، وأمرت بإخلائها.

إخلاء محطة مونبارناس

وقالت وكالة رويترز إن الشرطة الفرنسية أطلقت النار على شخص في محطة مونبارناس بالعاصمة باريس، وجرى إخلاء المحطة بعد العملية الأمنية.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أن محطة مونبارناس شهدت حالة من الفوضى بعدما قُتل رجل برصاص الشرطة التي أطلقت رصاصاين مما أثار الذعر في المحطة.

#Últimahora 🚨 Disparos en la estación de tren #París-#Montparnasse: la policía abate a un individuo y desaloja la zona.



Los detalles del suceso son aún algo confusos.#Francia #Francepic.twitter.com/PHjTf52gqk — eSPAINews (@eSPAINews_) November 14, 2025

وأضافت أنه كان من المقرر إلقاء القبض على المشتبه به عند نزوله من قطار فائق السرعة في محطة مونبارناس يوم الجمعة ، للاشتباه في توجيهه تهديدات بالقتل لشريكته السابقة.