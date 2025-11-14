إخلاء محطة قطار مونبارناس بوسط باريس بعد مقتل مشتبه به.. شاهد

أفاد شاهد عيان لوكالة رويترز بأن الشرطة الفرنسية نفذت عملية بعد ظهر الجمعة في محطة قطار مونبارناس بوسط باريس، وأمرت بإخلائها.
إخلاء محطة مونبارناس
وقالت وكالة رويترز إن الشرطة الفرنسية أطلقت النار على شخص في محطة مونبارناس بالعاصمة باريس، وجرى إخلاء المحطة بعد العملية الأمنية.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أن محطة مونبارناس شهدت حالة من الفوضى بعدما قُتل رجل برصاص الشرطة التي أطلقت رصاصاين مما أثار الذعر في المحطة.
وأضافت أنه كان من المقرر إلقاء القبض على المشتبه به عند نزوله من قطار فائق السرعة في محطة مونبارناس يوم الجمعة ، للاشتباه في توجيهه تهديدات بالقتل لشريكته السابقة.