نظر طلب الإفراج المشروط المقدم من الرئيس الفرنسي الأسبق بعد سجنه 20 يوماً

تنظر محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، غداً الإثنين، في طلب الإفراج المشروط الذي تقدم به الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد نحو 20 يوماً فقط من دخوله السجن، بحسب قناة روسيا اليوم.

وفي حال قبول الطلب، يتوقع أن يطلق سراح الرئيس الأسبق خلال ساعات من صدور القرار، ليخضع لاحقا لإجراءات رقابية محددة وفق ما تنص عليه القوانين الفرنسية.



ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع لتقييم الطلب، حيث سيعرض فريق الدفاع عن ساركوزي ضمانات تؤكد التزامه بشروط الرقابة القضائية في حال الموافقة على الإفراج.

وكان ساركوزي قد دخل سجن "لا سانتيه" في باريس لتنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي في قضية تمويل حملته الانتخابية عام 2007 بأموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.