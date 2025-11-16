متقوون في الإيمان.. مؤتمر الشباب السنوي بإيبارشية باريس وشمال فرنسا

نظمت إيبارشية باريس وشمال فرنسا مؤتمرها السنوي لشباب وشابات الإيبارشية، تحت شعار "متقوون في الإيمان"، احتفالًا بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية، بحضور نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية.

دراسة في قانون الإيمان

شارك في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا مارك، صاحبا النيافة الأنبا دميان أسقف إيبارشية شمالي ألمانيا ورئيس السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، والأنبا جابرييل أسقف إيبارشية النمسا، والمنطقة الألمانية بسويسرا، ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالنمسا، حيث قاما نيافتهما بالإجابة على جميع أسئلة المشاركين وذلك من خلال المحاضرات وورش العمل المتنوعة.

اشتمل المؤتمر على دراسة في قانون الإيمان، وفهم السياق التاريخي لمجمع نيقية، والتأمل في مسائل الإيمان الأساسية، إلى جانب القداسات اليومية، والتسبحة، والألعاب والمسابقات الرياضية.