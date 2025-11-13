قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: الشعب المصري عليه أن يواجه ويقف أمام أي خطر يجابه الدولة
مصطفى بكري: مصر تتعرض للعديد من المؤامرات الخارجية .. وأرحب بالمعارضة الوطنية
ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية
شيخ الأزهر يستقبل المفكر العالمي جيفري ساكس بمنزله في الأقصر
انتخابات مجلس النواب.. مصطفى بكري: إعادات في بعض المحافظات بين عدد من المرشحين
المتهم بقـ.تل والدته في شبرا الخيمة: مكنش قصدي والطلقة خرجت غصب عني
الرئيس الفلسطيني يصدر قرارين بتعيين وزير للنقل ورئيس للمعابر والحدود
تصرف مفاجئ من مروة صبري بعد تحرير دينا الشربيني محضرا ضدها
الصليب الأحمر: تزايد أعداد النازحين يضع عبئًا كبيرًا على المأساة الإنسانية في السودان
بداية الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عامًا.. من سيواجه مصر؟
هدف نجم فاركو ينافس على جائزة بوشكاش للأفضل في 2025
الطب الشرعي يحسمها| محامي لاعبي بيراميدز يروي تفاصيل مثيرة في تزوير أوراق رسمية
أخبار البلد

غدا.. ذكرى جلوس مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث| تذكار الراعي والمعلم

البابا شنودة الثالث
البابا شنودة الثالث
ميرنا رزق

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غداً ، الموافق 14 نوفمبر، بذكرى جلوس مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث، البطريرك الـ١١٧ من بطاركة الكرازة المرقسية. 

ذكرى جلوس البابا شنودة

وجاء اختيار البابا شنوده الثالث بعد نياحة البابا كيرلس السادس، ليواصل مسيرة التعليم والرعاية والخدمة في الكنيسة، التي ازدهرت في عهده على المستويين الروحي والرعوي، حيث أسس عددا كبيرا من الكنائس والإيبارشيات داخل مصر وخارجها، واهتم اهتماما خاصا بالشباب والتعليم الكنسي.

وُلد قداسة البابا شنوده الثالث في 3 أغسطس 1923م باسم نظير جيد، وتخرج في كلية الآداب قسم التاريخ بجامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليًا).

والتحق بعد ذلك بالكلية الإكليريكية وتدرج في الخدمة حتى رُسم راهبا باسم "أنطونيوس السرياني"، ثم أسقفا للتعليم والمعاهد الدينية عام ١٩٦٢م قبل أن يُختار بطريركا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ١٤ نوفمبر ١٩٧١م.

وامتاز البابا شنوده الثالث بعطائه الغزير في التعليم والكتابة، إذ ترك تراثا روحيا ضخما من الكتب والعظات التي لا تزال منارات تهدي الأجيال.

ورحل قداسة البابا شنوده الثالث عن عالمنا في 17 مارس 2012م بعد خدمة بابوية دامت أكثر من أربعين عاما، قضاها في محبة الله والكنيسة والوطن، ولا يزال اسمه محفورا في قلوب محبيه وتلاميذه.

البابا شنوده الثالث البابا كيرلس السادس الكنيسة الكلية الإكليريكية

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

