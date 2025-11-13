غدا.. ذكرى جلوس مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث| تذكار الراعي والمعلم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غداً ، الموافق 14 نوفمبر، بذكرى جلوس مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث، البطريرك الـ١١٧ من بطاركة الكرازة المرقسية.

ذكرى جلوس البابا شنودة

وجاء اختيار البابا شنوده الثالث بعد نياحة البابا كيرلس السادس، ليواصل مسيرة التعليم والرعاية والخدمة في الكنيسة، التي ازدهرت في عهده على المستويين الروحي والرعوي، حيث أسس عددا كبيرا من الكنائس والإيبارشيات داخل مصر وخارجها، واهتم اهتماما خاصا بالشباب والتعليم الكنسي.

وُلد قداسة البابا شنوده الثالث في 3 أغسطس 1923م باسم نظير جيد، وتخرج في كلية الآداب قسم التاريخ بجامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليًا).

والتحق بعد ذلك بالكلية الإكليريكية وتدرج في الخدمة حتى رُسم راهبا باسم "أنطونيوس السرياني"، ثم أسقفا للتعليم والمعاهد الدينية عام ١٩٦٢م قبل أن يُختار بطريركا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ١٤ نوفمبر ١٩٧١م.

وامتاز البابا شنوده الثالث بعطائه الغزير في التعليم والكتابة، إذ ترك تراثا روحيا ضخما من الكتب والعظات التي لا تزال منارات تهدي الأجيال.

ورحل قداسة البابا شنوده الثالث عن عالمنا في 17 مارس 2012م بعد خدمة بابوية دامت أكثر من أربعين عاما، قضاها في محبة الله والكنيسة والوطن، ولا يزال اسمه محفورا في قلوب محبيه وتلاميذه.