الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان رئيس كوريا وزوجته

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، اليوم، الرئيس لى چاى ميونغ رئيس جمهورية كوريا، والسيدة قرينته.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعلى جانب آخر كان قد نشر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية، بعنوان " كل عام وسيادة الرئيس بخير" وذلك في عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وظهر في الفيديو مجموعة كثيرة من الصور خلال الفعاليات التي شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالفترة الأخيرة منها قمة السلام، ولقاء الرئيس ترامب، ولقاء الرئيس الفرنسي، وافتتاح المتحف المصري الكبير.