حصلت على المركز الأول| رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد محطة المعالجة الغربية لمُتابعة كفاءة التشغيل

تفقد المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية والمنطقة الصناعية 270 فدانًا، وذلك لمتابعة سير العمل وكفاءة التشغيل.

رافقه خلال الجولة نواب ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الإدارات التنفيذية ومسؤولي الشركات العاملة.

استمع رئس الجهاز لشرح تفصيلى عن العمل بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية، والتي تُعد ركيزة أساسية في منظومة الصرف الصحي للمدينة، وتعمل المحطة بطاقتها التصميمية البالغة 300,000 متر مكعب/يوم على مرحلتين، وتستخدم نظام الحمأة النشطة لإنتاج مياه معالجة ثلاثيًا.

وتتميز المحطة بحصولها على المركز الأول لـ المشروعات الخضراء على مستوى القاهرة الكبرى.

وتتم إعادة استخدام المياه المعالجة الثلاثية في ري المسطحات الخضراء وبعض الزراعات وفقًا للكود المصري لإعادة استخدام مياه الصرف المعالج في الزراعة رقم 501 لسنة 2015 فئة (أ)، مع المتابعة اليومية لكفاءة المحطة.

كما تتميز المحطة بوجود منظومة متقدمة لمعالجة الحمأة لإنتاج أفضل منتج يمكن إعادة استخدامه كسماد لـتسميد التربة.

وتعمل بنظام التحكم الآلي (SCADA)، مما يتيح مراقبة جميع مراحل المعالجة على مدار 24 ساعة.

وشدد المهندس محمد عبد الله على أهمية أعمال تنسيق الموقع بالمحطة لضمان المظهر الحضاري المتكامل.

وفى سياق متصل تفقد رئيس الجهاز مسار خطي الطرد 1200 مم الواصل بين محطة صرف السابع والمحطة الرئيسية 1.

وشملت الجوله متابعة الأعمال بالمنطقة الصناعية 270 فدانًا.

حيث أكد المهندس محمد عبد الله خلال تفقده المنطقة الصناعية 270 فدانًا، على اهمية توفير بيئة جاذبة للمستثمرين.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الجهاز بـسرعة نهو الأعمال في المواعيد المقررة، كما شدد على ضرورة الإسراع في إنهاء جميع الأعمال الخاصة بالبنية التحتية والخدمات بالمنطقة الصناعية، لتمكين المستثمرين من بدء مشروعاتهم في أسرع وقت.

كما وجه محمد عبدالله بدراسة عاجلة لطرح مخازن جديدة بالمنطقة، وذلك بهدف توفير حلول لوجستية متكاملة تلبي متطلبات المستثمرين وتدعم سلاسل الإمداد للأنشطة الصناعية القائمة.

ويأتي ذلك في إطار حرص جهاز المدينة على دفع عجلة التنمية الصناعية وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر.