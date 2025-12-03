قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
23 شركة أمريكية تعرض أحدث تقنيات الدفاع في EDEX 2025 تأكيدًا للشراكة الاستراتيجية مع مصر
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غرب باكستان
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا
ارتفاع ضحايا حريق شارع الخواجات بالمنصورة إلى 5 وفيات و12 مصابًا
اللجان الفرعية تفتح أبوابها للتصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات النواب
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025
الخارجية الأمريكية: ترامب يتولى ملف الحرب في السودان شخصيا
عمرو مصطفى يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أغنيته الجديدة "بتغيبي ليه" مع زياد ظاظا (خاص)
الطب الشرعي الإسرائيلي: الرفات المسلمة من حماس ليست للرهينتين الأخيرتين
انتشار أمني مكثف لتأمين ماراثون إعادة انتخابات النواب في 19 دائرة
الأمين العام للمعلمين الفلسطينيين: الاحتلال يعوق إعادة بناء المنظومة التعليمية في غزة
مفيش فيروس جديد.. الصحة والمصل واللقاح تحسمان الجدل حول موجة الأمراض التنفسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حصلت على المركز الأول| رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد محطة المعالجة الغربية لمُتابعة كفاءة التشغيل

جانب من التفقد
جانب من التفقد
آية الجارحي

تفقد المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية والمنطقة الصناعية 270 فدانًا، وذلك لمتابعة سير العمل وكفاءة التشغيل.

رافقه خلال الجولة نواب ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الإدارات التنفيذية ومسؤولي الشركات العاملة.

استمع رئس الجهاز لشرح تفصيلى عن العمل بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية، والتي تُعد ركيزة أساسية في منظومة الصرف الصحي للمدينة، وتعمل المحطة بطاقتها التصميمية البالغة 300,000 متر مكعب/يوم على مرحلتين، وتستخدم نظام الحمأة النشطة لإنتاج مياه معالجة ثلاثيًا.

وتتميز المحطة بحصولها على المركز الأول لـ المشروعات الخضراء على مستوى القاهرة الكبرى.

وتتم إعادة استخدام المياه المعالجة الثلاثية في ري المسطحات الخضراء وبعض الزراعات وفقًا للكود المصري لإعادة استخدام مياه الصرف المعالج في الزراعة رقم 501 لسنة 2015 فئة (أ)، مع المتابعة اليومية لكفاءة المحطة.

كما تتميز المحطة بوجود منظومة متقدمة لمعالجة الحمأة لإنتاج أفضل منتج يمكن إعادة استخدامه كسماد لـتسميد التربة.

وتعمل بنظام التحكم الآلي (SCADA)، مما يتيح مراقبة جميع مراحل المعالجة على مدار 24 ساعة.

وشدد المهندس محمد عبد الله على أهمية أعمال تنسيق الموقع بالمحطة لضمان المظهر الحضاري المتكامل. 

وفى سياق متصل تفقد رئيس الجهاز مسار خطي الطرد 1200 مم الواصل بين محطة صرف السابع والمحطة الرئيسية 1.

وشملت الجوله متابعة الأعمال بالمنطقة الصناعية 270 فدانًا.

حيث أكد المهندس محمد عبد الله خلال تفقده المنطقة الصناعية 270 فدانًا، على اهمية توفير بيئة جاذبة للمستثمرين.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الجهاز بـسرعة نهو الأعمال في المواعيد المقررة، كما شدد على ضرورة الإسراع في إنهاء جميع الأعمال الخاصة بالبنية التحتية والخدمات بالمنطقة الصناعية، لتمكين المستثمرين من بدء مشروعاتهم في أسرع وقت.

كما وجه محمد عبدالله بدراسة عاجلة لطرح مخازن جديدة بالمنطقة، وذلك بهدف توفير حلول لوجستية متكاملة تلبي متطلبات المستثمرين وتدعم سلاسل الإمداد للأنشطة الصناعية القائمة.

ويأتي ذلك في إطار حرص جهاز المدينة على دفع عجلة التنمية الصناعية وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر.

طريقة عمل البسكويت باليانسون

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

ـ عصير التوت البري:

جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025

