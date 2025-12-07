طرح 40 وحدة إدارية كاملة التشطيب والمرافق للبيع بالقرعة العلنية في 6 أكتوبر

أعلن الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 40 وحدة إدارية كاملة التشطيب والمرافق «مياه - صرف - كهرباء» للبيع بنظام القرعة العلنية بأسعار تنافسية وتيسيرات كبيرة في السداد بمساحات تتراوح من (٥٦ م ٢ : ٨١م٢) بالقطعة (٧٥) جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، على أن يتم إجراء القرعة بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١/١١.

شروط التخصيص

وأوضح الجهاز أن شروط التخصيص تشمل أن يتم سداد مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه دفعة جدية الحجز للوحدة الإدارية، ويتم إجراء قرعة علنية بين مسددى مبلغ جدية الحجز لاختيار الوحدة الإدارية لكل منتفع، وتشمل الشروط أنظمة سداد مختلفة للفورى والتقسيط على فترات (3 – 5 - 7) طبقا لرغبة المواطن.

كما أن كراسة الشروط متاحة بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان نظير مبلغ ٥٨٥ جنيها اعتباراً من يوم ٢٠٢٥/١٢/٢١ إلى يوم ٢٠٢٥/١٢/٢٥، مع سداد جدية الحجز خلال نفس المدة والمعاينة يومياً عدا يوم الجمعة بموقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر.

ويمكن زيارة صفحة الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة على الفيس بوك، أو مقر الجهاز بالعنوان : المجتمع السكنى الجديد غرب الأتوستراد بجوار مساكن أطلس (المشروع الأمريكي) – حلوان.