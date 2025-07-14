الأرصاد: ظاهرة جوية تضرب الطرق غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن طقس غدا الثلاثاء ليكون حار رطب الى شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء ،مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر.

أفادت هيئة الأرصاد الجوية ، أن تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة أحيانا على مناطق متفرقة ومحدودة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب سيناء .

طقس غدا



وعن الظواهر الجوية ، أشارت الهيئة ، إلى شبورة مائية من 4:8 صباحا ، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء.



أهابت هيئة الأرصاد الجوية ، أن سيكون هناك نشاط رياح على بعض شواطئ "السلوم – مطروح" وسرعة الرياح 30:45 كم/س وارتفاع الأمواج 1.5:2.25" متر.

ومع بداية يوم الأربعاء القادم ، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم المناطق، بمعدل يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، إلى جانب وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة مساء الأربعاء، تكون رعدية في بعض الأحيان، وذلك على مناطق من أقصى جنوب البلاد تشمل: أبو سمبل، وأسوان، وحلايب، وشلاتين.

