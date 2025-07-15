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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تضمين كتاب القيم واحترام الآخر ضمن المناهج المطورة المقرر تدريسها العام القادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تضمين كتاب القيم واحترام الآخر ضمن المناهج المطورة التي سيتم تدريسها بدءا من العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 وتم توزيع النصف فترة الخاصة بها

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي القادم

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن الخريطة الزمنية للعام الدراسي القادم 2025 / 2026.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات  الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 :

  •  يبدأ العام الدراسي الجديد 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026
  • مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا
  • عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني
  •  يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 
  •  موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.
  • إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من  السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026
  • امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026
  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

إنشاء عدد من المدارس الجديدة بالمرج لإنهاء نظام الفترتين

ومن جانبه .. قام  محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المواقع المخصصة لإنشاء مدارس جديدة في منطقة المرج بمحافظة القاهرة ، وذلك بهدف إنهاء نظام الفترتين بداية من العام الدراسي المقبل.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على التوسع في أعداد المدارس بالمناطق ذات الكثافات الطلابية العالية وانهاء نظام الفترتين ببعض المناطق

وقد رافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذة سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والأستاذ أيمن الفخرانى مدير إدارة المرج التعليمية، وعدد من قيادات الوزارة، ومسؤولي هيئة الأبنية التعليمية، وممثلي الإدارة التعليمية بالمرج.

توجه وزير التعليم  لتفقد آخر مستجدات الموقع الانشائي لمدرسة في منطقة المرج لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب في المنطقة المحيطة، مؤكدًا خلال الجولة على أهمية الإسراع في تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق أعلى معايير الجودة، ومشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليم المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد.

ثم توجه لتفقد مبنى الإدارة التعليمية للوقوف على مراحل نقل العاملين بها إلى مبنى آخر جديد تم الانتهاء من إنشائه والذي يستوعب عدد ٤٤٦ موظف.

ثم عقب ذلك توجه  لتفقد استغلال الفراغات فى مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع المشتركة للمرحلة الإعدادية والثانوية والتى تضم عدد ١٦ فصلًا.

كما تفقد وزير التربية والتعليم  مدرسة الغرفة التجارية الرسمية لغات والتى تضم عدد ٢٥ فصلًا،  للوقوف على التوسعات التى تم إنشاؤها والعمل على تقليل الفترات المسائية بمدارس المرج، موجهًا بالفصول المتحركة واستغلال الفراغات، وعدم المساس بمعامل العلوم والمكتبة.

وفى ختام جولته، تفقد الوزير مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية، حيث استعرض خطوات تقليل الكثافات فى الفصول لـ٤٥ طالبًا العام الدراسي الماضي، كما تفقد مدرسة الأندلس تحت الإنشاء موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات فى منتصف شهر أغسطس الحالى.

وأوضح الوزير  أن منطقة المرج تعد من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ومن ثم فإن إنشاء مدارس جديدة بها يمثل أولوية لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية.

واختتم الوزير ا جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية من قيادات الوزارة لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، مشددا على أن الوزارة تستهدف إنهاء نظام الفترتين وفق الآليات المتاحة والجهود المبذولة للتوسع في أعداد المدارس بالمنطقة، كما أكد على أن هذه الخطوات تمثل أولوية لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية بالمنطقة.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم العام الدراسي الجديد التعليم

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