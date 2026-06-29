رئيس العاصمة الجديدة: ممنوع توجه أي شخص لا يحمل تذكرة إلى الفان زون

أكد خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الجديدة، جاهزية منطقة الفان زون بالعاصمة الإدارية، لاستقبال جماهير منتخب مصر يوم الجمعة، تزامنًا مع مواجهة أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح عباس، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج "ستاد العاصمة" عبر قناة ON E، أن الدخول إلى منطقة المشجعين سيكون من خلال تذاكر مخصصة، مع تحديد عدد الحضور لضمان تنظيم الحدث بالشكل الأمثل.

وشدد على ضرورة عدم توجه أي شخص لا يحمل تذكرة إلى الفان زون، تجنبًا للتكدس والزحام، داعيًا الجماهير إلى الحفاظ على المكان والتعامل معه باعتباره ملكًا لهم، والاستمتاع بالأجواء المميزة ومساندة المنتخب الوطني بصورة حضارية.