ارتفاع القيمة المضافة للناتج الصناعي بالصين 5.3 % في 7 أشهر

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، اليوم الاثنين، أن القيمة المضافة للناتج الصناعي بالصين ارتفعت بنسبة 5.3% على أساس سنوي خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026.

وأشارت البيانات - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه على مستوى القطاعات، ارتفعت القيمة المضافة لقطاع التعدين بنسبة 2.5%، بينما سجل قطاع التصنيع ارتفاعا بنسبة 5.6%، كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاعات إنتاج وإمدادات الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه بنسبة 5.4%.

وارتفعت القيمة المضافة للناتج في قطاع تصنيع المعدات بنسبة 9.7% على أساس سنوي، بينما قفز قطاع الصناعات التحويلية عالية التقنية بنسبة 13.8%، ليتجاوز معدل نمو الناتج الصناعي الإجمالي بواقع 4.4 و8.5 نقطة مئوية على التوالي.

وبالنظر إلى الملكية، نمت القيمة المضافة لناتج الشركات المملوكة للدولة والشركات القابضة للدولة بنسبة 3.9% على أساس سنوي، بينما ارتفعت القيمة المضافة لناتج الشركات الخاصة بنسبة 4.5%.

وفيما يتعلق بالمنتجات، قفز إنتاج معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وبطاريات أيونات الليثيوم، والروبوتات الصناعية بنسبة 52.3% و40.2% و28.5% على أساس سنوي، على التوالي.

وكشفت البيانات أن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 4.5% على أساس سنوي و0.11% على أساس شهري، خلال شهر يوليو فقط.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين 49.2% الشهر الماضي، فيما بلغ إجمالي أرباح الشركات الصناعية الصينية التي تتجاوز الحجم المحدد 3.948 تريليون يوان (نحو 581.67 مليار دولار أمريكي) في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة نسبتها 18.7% على أساس سنوي.

ويُستخدم الناتج الصناعي لقياس نشاط الشركات الكبيرة التي يبلغ إيراد الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل.

وقال إحصائي بالمكتب الوطني للاحصاءات إنه خلال الفترة من يناير إلى يوليو أسهمت القطاعات الناشئة، التي يمثلها التصنيع عالي التقنية وتصنيع المنتجات الرقمية، بنحو 50% من نمو الناتج الصناعي، زيادة بواقع 3 نقاط مئوية تقريبا مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام.