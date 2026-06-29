رميت الزبالة وسديت الترعة وبتشتكي.. وزير الري يرد على شكوى مواطن

أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أحد المواطنين يقف وسط كميات هائلة من المخلفات داخل ترعة الهجارسة، حالة من الجدل والغضب.

ويظهر الفيديو حجم التراكم الكبير للمخلفات البلاستيكية والقمامة داخل المجرى المائي، في مشهد يعكس خطورة الظاهرة، ويؤكد أن الحفاظ على الترع لا يقتصر على دور الجهات الحكومية، بل يتطلب تعاونا مجتمعيا والتزاما من المواطنين بعدم إلقاء المخلفات في المجاري المائية.

وفي ظل هذه التحديات، تتواصل حملات التوعية والتطهير، مع التأكيد على أهمية تطبيق القوانين الرادعة بحق المخالفين، حفاظا على الموارد المائية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن المائي والغذائي في مصر.

وفي استجابة سريعة للشكوى المتداولة، أظهرت صور جديدة بدء أعمال تطهير الترعة وإزالة الهيش والمخلفات باستخدام معدات وزارة الموارد المائية والري، تمهيدًا لإعادة تشغيل المجرى المائي ووصول المياه إلى الأراضي الزراعية. وأكد الأهالي، عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أعمال إزالة العوائق بدأت بالفعل، معربين عن أملهم في الانتهاء من أعمال التطهير ورفع المناسيب في أسرع وقت، خاصة بعد معاناة استمرت لأكثر من 20 يوما من نقص المياه، ما هدد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وتأتي هذه الاستجابة لتؤكد أهمية التعاون بين الجهات التنفيذية والمواطنين، مع ضرورة الحفاظ على المجاري المائية وعدم إلقاء المخلفات بها، حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمات.

وجاء رد الدكتور هاني سويلم وزير الري عن فيديو المواطن

عبر فيسبوك كالاتي: لا أرتاح أنا هاشيرلك الفيديو بنفسي، رميت الزبالة وسديت الترعه ومنعت المياه من الوصول لأرضك وزرعك وأرض غيرك ،ولو وصلت المياه هاتكون ملوثه وبتشتكي تخاذل مسؤولي الري،والله ده ظلم ماعرفش تقصد ظلم مين لمين.

وتابع: حاضر اوامر سيادتك هانبعت نشيل القمامه

مع اننا شيلناها من كام يوم واترمي غيرها، بس اعرف اننا هانشيلها من ميزانية الدوله اللي هي فلوسك وفلوسي في الاخر، واعرف ان تلوثها راجع علي صحتي وصحتك وعلي كل مهندسي الري تفعيل المنشور لعام ٢٠٢٦ بكل حزم".