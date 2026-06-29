حريق أعلى مبنى خدمات كنيسة مار جرجس.. والحماية المدنية تسيطر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من إخماد حريق اندلع في مخلفات أعلى سطح مبنى الخدمات التابع لكنيسة كنيسة مار جرجس بمدينة الخصوص، دون أن يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق بمبنى الخدمات التابع للكنيسة، لتنتقل على الفور قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إجراء المعاينة الفنية لموقع الحريق لتحديد أسبابه والوقوف على كافة تفاصيل الواقعة.