مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر اندلاع حرائق غابات في الولايات المتحدة

أعلنت إدارة مكافحة حرائق الغابات الأمريكية، اليوم / الأحد /، مصرع 3 من رجال الإطفاء وإصابة اثنين آخرين أثناء مكافحتهم حرائق على الحدود بين ولايتي كولورادو ويوتا.

وأوضحت إدارة مكافحة حرائق الغابات الأمريكية، التي أُنشئت مطلع هذا العام لتبسيط عمليات مكافحة الحرائق والحدّ منها في الأراضي العامة، حسبما أوردت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن رجال الإطفاء كانوا ضمن فريق مشترك بين الوكالات للاستجابة لحرائق نولز وجور التي اندلعت يوم السبت الماضي.

وجاء في بيان نشرته تلك الإدارة "تتضامن إدارة مكافحة حرائق الغابات الأمريكية مع إدارة الغابات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية في مصابهم الجلل، ونؤكد دعمنا الكامل لأحبائهم. لن ننسى شجاعتهم وتفانيهم وتضحياتهم".

وقد اشتدت حدة حرائق الغابات في غرب الولايات المتحدة، حيث ساهمت أيام متتالية من الطقس الحار والجاف والعاصف في تأجيج النيران في يوتا وأريزونا ومناطق أخرى، مع اندلاع حرائق جديدة في أنحاء متفرقة من المنطقة.