مصرع 3 رجال إطفاء وإصابة آخرين أثناء مكافحتهم حرائق الغابات في امريكا

أعلنت إدارة مكافحة حرائق الغابات الأمريكية مقتل ثلاثة رجال إطفاء وإصابة اثنين خلال مكافحتهم حرائق الغابات بين ولايتي كولورادو، ويوتا، بحسب RT.

وقالت الإدارة، إن رجال الإطفاء كانوا ضمن فريق مشترك بين الوكالات لمكافحة حريقي نولز وجور اللذين اندلعا أمس السبت.

وأضافت الإدارة، في بيان عبر فيسبوك، "تتضامن إدارة مكافحة حرائق الغابات الأمريكية مع هيئة الغابات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية في مصابهم، ونؤكد دعمنا الكامل لأحبائهم. ولن ننسى أبدا شجاعتهم وتفانيهم وتضحياتهم".

واشتدت حدة حرائق الغابات في أنحاء غرب الولايات المتحدة، حيث ساهمت موجة من الطقس الحار والجاف والعاصف استمرت عدة أيام في تأجيج النيران في يوتا وأريزونا ومناطق أخرى، بالتزامن مع اندلاع حرائق جديدة في أنحاء المنطقة.