الوزير المفوض للدبلوماسية العامة بالسفارة الأمريكية لدى مصر يشيد بالعلاقات بين البلدين

أشاد روبن هاروتونيان الوزير المفوض للدبلوماسية العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة بالعلاقات التى تربط بين البلدين فى جميع المجالات.

جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها الوزير المفوض الأمريكى خلال الحفل الذى أقامه مساء اليوم الأحد بمقر إقامته بحضور القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى مصر روبرت سيلفرمان فى اطار الدبلوماسية العامة ودورها فى تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما على المستويين الاعلامى والثقافي.

ورحب هاروتونيان بالحضور الذين شاركوا فى هذه أمسية التى ضمت ممثلين عن مجال التطوير المهني، من قطاعات التعليم والثقافة والموسيقى والرياضة والمكتبات والأوساط الأكاديمية ومراكز الأبحاث، والصحافة الذين يسهمون فى دعم الشراكة بين مصر والولايات المتحدة.

وتابع "شكرًا لكونكم شركاءنا.. شكرًا لكم على كل ما تبذلونه لتمكين عملنا ودعم شراكتنا مع مصر، ودعم شباب مصر، ورواية قصة أمريكا في الذكرى الـ250 لاستقلالنا". ووجه هاروتونيان التهنئة لمصر على تأهلها لدور ال٣٢ من منافسات كأس العالم لكرة القدم.. مضيفا ان هذا "سببٌ آخر رائع للاحتفال هذه الليلة" بهذا الإنجاز التاريخي، ونأمل أن يتم تحقيق المزيد من الإنجازات الرائعة في الأيام القادمة.

وقال انه يقوم اليوم بتكريم ثلاثة من الدبلوماسيين الذين انهوا مهام عملهم بالسفارة الامريكية ومن بينهم الملحقة الثقافية إيما ماروود التى مثلا السفارة فى مجلس فولبرايت، وساهمتَ في دفع مشروع الحفاظ على التراث الثقافي في القاهرة وعموم مصر، كما بنيتَ علاقاتٍ متينةً للغاية مع الخريجين والشركاء في المنطقة، وتواصلتَ مع وسائل الإعلام العربية وعبر منصات التواصل الاجتماعي لنقل الاخبار إلى الجمهور المحلي.

كما قام بتكريم إم كي ريد، على انجازاته خلال فترة عمله ومن بينها قيادة ندوة الخريجين الإقليمية، وفعالية الولايات المتحدة الأمريكية المؤقتة في الأقصر لإطلاق الركن الأمريكي الجديد، وعودة جناح الولايات المتحدة البارز في معرض القاهرة الدولي للكتاب، لأول مرة منذ سنوات عديدة؛ وكذلك جيري فرانك مسؤول اللغة الإنجليزية الإقليمي الذى قدم إنجازاتٍ استثنائية في فترة وجيزة لاسيما مع مؤسسة الأزهر، فضلا عن إدارة الركن الأمريكي في المراكز الأمريكية في جميع أنحاء مصر، وحصوله على منحٍ معتمدةٍ بقيمة تزيد عن مليوني دولار، لتوسيع نطاق برامج لتعليم اللغة الإنجليزية في مصر.

وأضاف ان هذا التمويل ساهم فى تعزيز مهارات اللغة الإنجليزية في التأهيل المهني، ومحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، والقراءة الأكاديمية.

وأكد هاروتونيان أن العمل الذي نقوم به في مجال برامج اللغة الإنجليزية هو أساس عملنا في مجال الدبلوماسية العامة في مصر، لأنه الأساس الذي نبني عليه باقى جهودنا في مجال الدبلوماسية العامة والتواصل.. مضيفا ان الفترة الماضية تم توسيع التواصل فيما يتعلق ببرامج اللغة الانجليزية مع شرائح واسعة من الجمهور المصري لم نكن نتواصل معها من بينها وسائل الإعلام، والكنيسة القبطية التي نعمل معها حاليًا على برنامج.

ومن جانب آخر.. رحب الوزير المفوض الأمريكى بثلاثة دبلوماسيين أمريكيين جدد انضموا لفريق عمل السفارة.

وتضمن الحفل تكريم الدبلوماسيين الأمريكيين الثلاثة الذين انهوا مهام عملهم بمصر بالاضافة الى حفل موسيقي اعتمدت فقراته بشكل أساسي على الآلات المصرية الشرقية.