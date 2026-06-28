محطات بين الخطوبة والانفصال.. تفاصيل انتهاء علاقة كورتني كوكس وجوني ماكدايد | تقرير

كشفت تقارير صحفية أجنبية عن انفصال الفنانة الأمريكية كورتني كوكس عن الموسيقي جوني ماكدايد، عضو فرقة "Snow Patrol"، بعد علاقة استمرت نحو 10 سنوات، شهدت محطات عديدة بين الخطوبة والانفصال والعودة، قبل أن تنتهي خلال الفترة الأخيرة.

بداية ارتباط كورتني كوكس وجوني ماكدايد

تعود بداية العلاقة إلى عام 2013، عندما تعرّف الثنائي إلى بعضهما من خلال صديقهما الفنان إد شيران، قبل أن تجمعهما علاقة عاطفية انتهت بإعلان خطوبتهما بعد أقل من عام.

انفصال وعودة والزواج لم يكتمل

وانفصل الثنائي في نهاية عام 2015، قبل أن يعودا مجددًا في العام التالي، إلا أنهما فضّلا استمرار علاقتهما دون استكمال إجراءات الزواج، وظلا معًا لسنوات.

وخلال جائحة كورونا، واجهت العلاقة تحديًا جديدًا بعدما اضطر الثنائي للابتعاد عن بعضهما لمدة وصلت إلى 133 يومًا بسبب قيود السفر، واعتمدا على التواصل عبر تطبيقات الفيديو حتى تمكنا من اللقاء مجددًا.

آخر ظهور الثنائي قبل إعلان الانفصال

كان آخر ظهور علني لكورتني كوكس وجوني ماكدايد خلال حضورهما منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في سبتمبر 2025، كما حرصت كوكس في وقت سابق على تهنئته بعيد ميلاده برسالة رومانسية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كورتني كوكس: الانفصال الأول غيّر نظرتي للحياة

وسبق أن تحدثت كورتني كوكس عن تجربة انفصالهما الأولى، مؤكدة أنها جاءت بشكل مفاجئ بالنسبة لها، رغم خضوعهما لجلسات علاج زوجي، مشيرة إلى أن تلك المرحلة ساعدتها على إعادة اكتشاف نفسها وفهم احتياجاتها العاطفية بصورة أكبر.

وبانفصالهما، تنتهي علاقة استمرت قرابة عشر سنوات، شهدت العديد من المحطات بين الخطوبة والانفصال والعودة مجددًا، لتطوى صفحة واحدة من أكثر العلاقات استقرارًا في الوسط الفني العالمي خلال السنوات الأخيرة.