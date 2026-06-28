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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنها واصلت متابعة ورصد وتغطية ردود الأفعال حول  امتحانات الثانوية العامة 2026 

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها :  إنه بحسب ردود الأفعال المرصودة ، جاء مستوى امتحان العربي ثانوية العامة 2026 اليوم  فوق مستوى الطالب المتوسط، حيث تم رصد شكاوى من أسئلة النحو والنصوص التي أكد معظم الطلاب أنها جاء صعبة والامتحان طويل يحتاج لوقت أكبر من المخصص للامتحان

وأضافت : أن الطلاب أكدوا ان أسئلة امتحان العربي ثانوية عامة 2026 اليوم ، لم أغلبها من خارج النماذج الاسترشادية التي نشرتها وزارة التربية والتعليم

وناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيانها ، طلاب الثانوية العامة 2026 بعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله  بالسوشيال ميديا، حول شائعات تسريب الامتحانات، مشددة على ضرورة البعد عن أي تشتيت يشغلهم عن التركيز في مراجعة ومذاكرة المواد القادمة 

كما شددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، على ضرورة تنفيذ تعليمات الوزارة بعدم اصطحاب أي أجهزة إلكترونية تعرض مستقبلهم للخطر.

كما ناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر، مسؤولي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان في وقت مبكر، حتى يستفيد الطلاب من الوقت المخصص للامتحان كاملا، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه هناك فرق متابعة من الوزارة منتشرة بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026 على مستوى الجمهورية لمتابعة انضباط سير العملية الامتحانية ورصد المخالفات

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن انضباط امتحانات الثانوية العامة 2026 مسئولية جماعية من كافة الأطراف

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات الإخلال بمنظومة  امتحانات الثانوية العامة 2026  ، مؤكدةً أن هناك إجراءات فورية وحاسمة يتم اتخاذها تجاه أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على مبدأ النزاهة والانضباط وتحقيق العدالة بين الطلاب.

تنفيذ إجراءات التفتيش بدقة وحزم، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة تكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن انضباط امتحانات الثانوية العامة 2026 مسئولية جماعية من كافة الأطراف

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات الإخلال بمنظومة  امتحانات الثانوية العامة 2026  ، مؤكدةً أن هناك إجراءات فورية وحاسمة يتم اتخاذها تجاه أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على مبدأ النزاهة والانضباط وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تنفيذ إجراءات التفتيش بدقة وحزم، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة تكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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