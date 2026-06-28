سماعات غش مخفية وتداول الأسئلة بتيليجرام ووفاة طالبة باللجنة.. أبرز مشاهد امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

شهد امتحان العربي الذي اداه طلاب الثانوية العامة 2026 اليوم العديد من المشاهد التي لفتت انتباه جميع المهتمين والمتابعين لأخبار امتحانات الثانوية العامة 2026

مفاجآت الغشاشين اثناء التفتيش

تمكن أفراد التفتيش بلجان الثانوية العامة فى قنا، قبل وأثناء امتحان مادة اللغة العربية اليوم الأحد، من ضبط 120 سماعة بلوتوث صغيرة يُشتبه في استخدامها في أعمال غش إلكتروني.



وتنوعت أماكن العثور على السماعات، ما بين لجان فى شمال المحافظة وأخرى جنوبها، وما بين سماعات مخبأة بطرق مبتكرة داخل الملابس، أو المساطر والأكواب الحرارية "المجات"، أو داخل علب مناديل.



وجرى التحفظ على المضبوطات، وإخطار غرفة العمليات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، والمقرر بها لوائح وقرارات صادرة عن وزارة التربية والتعليم.



تداول الاسئلة والاجابات على جروبات شاومينج

بعد توزيع امتحان العربي في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم ، تمكنت جروبات شاومينج للغش على تليجرام وفيس بوك من نشر صور الاسئلة والاجابات بعد مرور أقل من ساعة على بدء الامتحان ، وهو الامر الذي اثار غضب أولياء الامور الذين اعتبروا ذلك تبديدا لمجهود ابناءهم المجتهدين من خلال مساواة الغشاش بالمجتهد في الحصول على الاجابات



الباركود يكشف مصور امتحان العربي

بعد تداول صور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 على تليجرام ، علم موقع صدى البلد ، أن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، تمكنت من ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، من خلال الباركود الظاهر في الصور المتداولة

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم : أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية مع مصور الامتحان .



وفاة طالبة داخل لجنة الامتحان بالشرقية بعد توقف قلبها

لقيت طالبة بالثانوية العامة مصرعها، اليوم، بعد تعرضها لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية داخل لجنة امتحانية بمدرسة الشهيد إبراهيم صفا بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية.

وتلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بلاغًا بوجود حالة طارئة داخل اللجنة، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى المدرسة، حيث جرى نقل الطالبة، وتدعى جنى هاني إبراهيم عبد الرحمن، إلى مستشفى فاقوس المركزي في محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بتدهور حالتها الصحية.

وأكد مصدر مسؤول أن امتحانات الثانوية العامة استمرت بصورة طبيعية داخل جميع اللجان، دون رصد أي معوقات أو شكاوى، بالتزامن مع اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

ومن جانبه، نعى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الطالبة جنى هاني إبراهيم عبد الرحمن، البالغة من العمر 18 عامًا، والتي توفيت أثناء أداء امتحان اللغة العربية، إثر تعرضها لتوقف مفاجئ في عضلة القلب داخل لجنة مدرسة الشهيد إبراهيم صفا بمدينة فاقوس.



شكاوى من صعوبة الامتحان

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنها واصلت متابعة ورصد وتغطية ردود الأفعال حول امتحانات الثانوية العامة 2026

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها : إنه بحسب ردود الأفعال المرصودة ، جاء مستوى امتحان العربي ثانوية العامة 2026 اليوم فوق مستوى الطالب المتوسط، حيث تم رصد شكاوى من أسئلة النحو والنصوص التي أكد معظم الطلاب أنها جاء صعبة والامتحان طويل يحتاج لوقت أكبر من المخصص للامتحان

وأضافت : أن الطلاب أكدوا ان أسئلة امتحان العربي ثانوية عامة 2026 اليوم ، لم أغلبها من خارج النماذج الاسترشادية التي نشرتها وزارة التربية والتعليم