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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معلم: امتحان العربي ثانوية عامة 2026 في مستوى الطالب "اللي ذاكر وتعب"

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

أكد محمد سعد الغزالي معلم اللغة العربية ، أن امتحان العربي ثانوية عامة 2026 اليوم ، جاء سهلا في مستوى الطالب "اللي ذاكر وتعب"

وقال معلم اللغة العربية : امتحان العربي ثانوية عامة 2026 جاء من النماذج الاسترشادية الخاصة بعامي 2025 و 2026 ، وتم التركيز على نهاية القصة مثلما توقعنا وحذرنا الطلاب .

وأدى اليوم الأحد 28 يونيو 2026 ،  طلاب الثانوية العامة 2026 بالنظامين الجديد والقديم بالشعبتين العلمية والأدبية امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، وذلك في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية

واستمر امتحان العربي ثانوية عامة 2026 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من 9  صباحا حتى 12 ظهرا

كما أدى طلاب الثانوية العامة 2026 بمدارس المكفوفين اليوم الأحد امتحان اللغة العربية الورقة الأولى ، والذي يستمر من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

امتحان العربي ثانوية عامة 2026 .. مواصفات الأسئلة

وعن مواصفات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :  امتحان اللغة العربية 2026  سيتكون من 55 سؤال ( 51 سؤال اختيار من متعدد + 4 أسئلة مقالية )

أما عن الدرجة الكلية المخصصة لـ امتحان العربي ثانوية عامة 2026 المقرر آداءه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 غداً ، فتبلغ 80 درجة


وتعتمد أسئلة امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ،  على قياس الفهم والتحليل ومدى قدرة الطالب على الاستذكار والتحليل وفهم الدروس، و تبتعد عن قياس الحفظ.

امتحان العربي ثانوية عامة 2026 .. توزيع الدرجات

وقبل آداء امتحان العربي ثانوية عامة 2026 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم الأحد ،  أعلنت المدارس الثانوية على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، توزيع درجات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 مؤكدة ما يلي :

- النحو : 22 درجة

- النصوص : 24 درجة ( 12 شعر + 12 نثر )

- القراءة  : 17 درجة

- التعبير الوظيفي والإبداعي : 8 درجات

- الأدب : 5 درجات

- القصة : 4 درجات

أما عن الدرجة الكلية المخصصة لـ امتحان العربي ثانوية عامة 2026 المقرر آداؤه بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم  ، فتبلغ 80 درجة

درجة النجاح في امتحان العربي ثانوية عامة 2026

بحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فإن درجة النجاح في امتحان العربي ثانوية عامة 2026 تبلغ 50% من الدرجة الكلية ، وهو ما يعني ان درجة النجاح تشترط أن يحصل الطالب على 40 من 80 .

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