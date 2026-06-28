محافظ جنوب سيناء يطمئن على طلاب الثانوية العامة في شرم الشيخ والطور

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية لتفقد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينتي شرم الشيخ وطور سيناء، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء اختباراتهم في أجواء آمنة ومستقرة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، حيث شملت الزيارة لجنة مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات بمدينة شرم الشيخ، ولجنة مدرسة الزهور الثانوية للبنات بمدينة طور سيناء، لمتابعة انتظام العمل داخل اللجان والتأكد من تطبيق الإجراءات المنظمة للامتحانات.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بطلاب الثانوية العامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة المناخ الملائم لهم خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى أن المحافظة سخّرت جميع إمكاناتها لتوفير بيئة امتحانية آمنة وصحية تساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.

وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية، لضمان انضباط العملية الامتحانية وتوفير الخدمات اللازمة بمحيط اللجان، إلى جانب رفع درجة الاستعداد بكافة الجهات المعنية.

وشدد محافظ جنوب سيناء على استمرار التنسيق مع مديرية أمن جنوب سيناء ومديرية الشؤون الصحية وهيئة الإسعاف المصرية لتأمين اللجان وتقديم الدعم الطبي الفوري عند الحاجة، من خلال تمركز سيارات الإسعاف بالقرب من مقار اللجان على مستوى المحافظة.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة جنوب سيناء ١٥٤٢ طالبًا وطالبة داخل 8 لجان امتحانية موزعة على مدن المحافظة المختلفة، وسط متابعة مستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والمحافظة.

في سياق متصل، أشار المحافظ إلى تجهيز 16 استراحة مجهزة بالكامل لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتوفير جميع سبل الإقامة والراحة لهم طوال فترة الامتحانات، بما يساهم في تهيئة المناخ المناسب لإنجاح العملية الامتحانية وخروجها بالشكل اللائق.