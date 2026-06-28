وفاة طالب بالثانوية العامة في بورسعيد.. والتعليم ترد

توفي طالب بالصف الثالث الثانوي بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، قبل تمكنه من أداء امتحان مادة اللغة العربية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت احتجازه داخل العناية المركزة منذ عدة أيام.

وأعلن وفاة الطالب محمد التابعي حجاج، المقيد بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الشهيد طيار أحمد أبو العطا الثانوية العسكرية بنين، وقدمت أسرة المدرسة خالص العزاء لأسرة الطالب، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفاة طالب بالثانوية العامة في بورسعيد بعد صراع مع المرض.. والتعليم: لا علاقة للامتحانات بالوفاة

وقال الدكتور هشام الجعبري، مدير إدارة بورفؤاد التعليمية، إن الطالب كان يعاني من حالة صحية لا علاقة لها بالامتحانات، موضحًا أنه جرى حجزه داخل العناية المركزة منذ الخميس الماضي، وكان يعاني من نزيف بالمخ، وهو ما حال دون حضوره امتحان اللغة العربية الذي انطلق اليوم.

وأضاف أن الإدارة التعليمية كانت على علم بالحالة الصحية للطالب منذ دخوله العناية المركزة، وبدأت بالفعل دراسة الإجراءات القانونية المنظمة للتعامل مع حالته، بالتنسيق مع رئيس اللجنة والجهات المختصة، للنظر في إمكانية تطبيق القواعد المنظمة لإعادة الامتحان حال تحسن حالته الصحية، إلا أن الطالب توفي قبل أن يتمكن من أداء الامتحان.

وأكد مدير الإدارة التعليمية، أن وفاة الطالب لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالامتحانات، وإنما جاءت نتيجة حالته الصحية، مشيرًا إلى أن خبر وفاته خيم بالحزن والأسى على جميع العاملين بالإدارة التعليمية ومدرسته، الذين كانوا يتابعون حالته منذ الأيام الماضية، داعيًا الله أن يتغمده برحمته الواسعة.