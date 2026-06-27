أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبال الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد التابع لها، السفينة السياحية الشراعية STAR FLYER، التي ترفع علم مالطا، والقادمة من ميناء الإسكندرية، وعلى متنها 103 ركاب و77 فردًا من أفراد الطاقم، وذلك ضمن رحلات اليوم الواحد، على أن تستكمل رحلتها إلى ميناء سفاجا، حيث من المقرر أن يشارك ركاب السفينة في برنامج سياحي يشمل زيارة أبرز المعالم الأثرية والتاريخية بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب تنظيم جولات بمدينة بورسعيد.

ميناء غرب بورسعيد السياحي يستقبل السفينة الشراعية STAR FLYER

وتُعد السفينة STAR FLYER من السفن السياحية الشراعية ذات الأربع صواري، وهي مملوكة لشركة Star Clippers Limited، وقد تم بناؤها عام 1991، وكان آخر تجديد لها عام 2018، ويبلغ طولها 112 مترًا، وعرضها 15 مترًا، وغاطسها 5.8 متر.

وقد تم إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال السفينة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لتنفيذ البرنامج السياحي واستكمال رحلتها إلى ميناء سفاجا.

ويأتي استقبال السفينة في إطار جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتنشيط حركة السياحة البحرية واستقطاب المزيد من السفن السياحية إلى موانئها، استنادًا إلى الموقع الاستراتيجي لميناء غرب بورسعيد على المدخل الشمالي لقناة السويس، بما يعزز مكانة موانئ الهيئة على خريطة السياحة البحرية العالمية.